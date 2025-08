El gobernador Axel Kicillof encabezó el acto de inauguración de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el municipio de Junín, donde además entregó nuevos patrulleros para fortalecer la prevención del delito. Fue junto a los ministros de Salud, Nicolás Kreplak, y de Seguridad, Javier Alonso; y el intendente local, Pablo Petrecca.

En ese marco, durante una conferencia de prensa, el mandatario junto a Petrecca, quien además es candidato a senador por la cuarta sección electoral de Somos Buenos Aires, fue consultado respecto a si había alguna posibilidad de que el gobierno provincial se hiciera cargo de la reactivación de las obras en la Ruta 7.

Ante las críticas de Kicillof al gobierno de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, el jefe comunal de Junín decidió automáticamente alejarse.

"Primero expresar el horror que significa un gobierno nacional, por primera vez en la historia, que tienen como insignia, como bandera, no hacer obra pública. Abandonar las rutas, abandonar las obras eléctricas, abandonar escuelas. En toda la Argentina hay carteles mostrando el estado de las rutas de Milei. Y a nadie se las ha transferido todavía, porque tiene un plan que es privatizarlas, subir, poner peajes, que se paguen solas, con el que pueda sufragar lo que cueste transitarla. Y la verdad que eso es muy parecido a lo que ocurrió en el gobierno anterior a nuestro, de Macri y Vidal, que iniciaron lo de las PPP (Participación público - privada), lo de la privatización de las rutas y no ocurrió. Y a mí me preocupa mucho, porque después hay accidentes, después no se mantiene, y después además al mismo tiempo se hace cada vez más complejo para la provincia", señaló Kicillof.

En cuanto al nuevo CAPS, a partir de una inversión de $1.607 millones, el lugar cuenta con cuatro consultorios de atención general, uno odontológico y uno ginecológico, además de vacunatorio, dispensario de medicamentos, office de enfermería, depósito y SUM. Ubicado en el barrio San Cayetano, beneficiará a más de 80 mil vecinos.

Durante la jornada, también se pusieron en funcionamiento nuevos patrulleros para fortalecer la prevención y el combate del delito en el distrito. Desde el inicio de la gestión de Kicillof, Junín recibió 23 nuevos móviles policiales.

Por último, Kicillof señaló que “aquí en Junín, como en toda la provincia, hay muchas obras paralizadas por un Gobierno nacional que no hace ni deja hacer: si Milei no piensa invertir en el bienestar de nuestro pueblo, exigimos que nos transfieran las obras para poder finalizarlas”. “Este 7 de septiembre tenemos la oportunidad de ponerle un freno a Milei y volver a priorizar la agenda de la producción y el trabajo”, concluyó.