“La salud no es un mercado, no funciona así y no puede someterse a la lógica del dinero exclusivamente al costo de excluir lo más importante, la vida misma. Muchos de los que antes se atendían en el sistema de salud privado ya no lo pueden hacer y acuden a los centros de salud u hospitales municipales o provinciales que siempre tendrán sus puertas abiertas: Qué paradoja, quienes venían a privatizar todo terminaron estatizando”, dijo Axel Kicillof desde el escenario del Hotel Provincial de Mar del Plata.

Y agregó: “Si nos quieren hacen creer que todo tiene que ser el mercado, tenemos importantísimos aliados, los trabajadores de la salud, para explicar qué problema hay si delegamos todo en manos del mercado, qué problema hay si el Estado se retira. Hay municipios de la provincia de Buenos Aires que van a ser un desierto”.

“No se va poder vivir sin salud, sin educación, sin infraestructura. Es invivible. Todo el Estado lo puede hacer. Tenemos que seguir trabajando, solo el Estado le puede dar a la mayoría de nuestro pueblo la salud, la dignidad, la educación”, destacó el Gobernador.

En tiempos donde corren vientos de egoísmo, se hace imprescindible recordar que la salud es un derecho básico, humano y universal, que trasciende posibilidades económicas y lugares geográficos. Así lo dice la Constitución y quienes gobernamos sabemos que no es algo optativo:… pic.twitter.com/68VynnTxJC — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 29, 2025

Por otro lado, el Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, tildó de “hermoso” el encuentro que dieron forma “más de 12 mil trabajadores de la salud” al calificarlos como algo “contracultural”.