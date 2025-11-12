Axel Kicillof encabezó la entrega de viviendas para familias beneficiarias del municipio de Saladillo, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, José Luis Salomón. Además inauguró en Azul un nuevo edificio para la Comisaría de la Mujer y Familia y efectuó la entrega de unidades móviles para fortalecer el patrullaje en el municipio, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso; y el intendente local, Nelson Sombra.

En Saladillo, Kicillof señaló: “Solo hace falta recorrer los barrios y observar la emoción de las familias que reciben sus viviendas para comprender la importancia de un Estado que esté presente para acompañar a quienes lo necesitan”. “Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que todas y todos los bonaerenses puedan cumplir el sueño de la casa propia”, explicó.

“Nos duele que en la provincia de Buenos Aires haya 16 mil viviendas paralizadas por la decisión absolutamente insensible del Gobierno nacional: muchas de ellas ya estaban asignadas, contaban con un importante grado de avance y ahora se están deteriorando”, sostuvo el Gobernador y añadió: “No se trata de diferencias ideológicas ni de discusiones de teoría económica: necesitamos que el Presidente empiece a gobernar para dar respuestas a los problemas de los argentinos”.

Con una inversión de $742 millones, las nuevas unidades poseen 58 metros cuadrados y cuentan con dos dormitorios, cerco perimetral y gabinete para dos tubos de gas envasado. Además, se realizaron las redes de cloacas, agua y electricidad.

“A diferencia de lo que pasa a nivel nacional, no vengo a Saladillo a agredir a un intendente porque no es de mi partido, sino a trabajar en conjunto para fortalecer las políticas que hacen a la calidad de vida de nuestro pueblo”, concluyó Kicillof.

Por su parte, el intendente Salomón destacó que “esta es la demostración de que la Provincia se vincula con todos los municipios, independientemente de las diferencias políticas: estas viviendas que estamos entregando son el resultado de mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo conjunto”.

Por otro lado, en Azul Kicillof inauguró el edificio de la Comisaría de la Mujer y Familia. “Hemos dotado del personal y del equipamiento que necesitaba esta comisaría para dar respuestas a todas las denuncias que se realizan por violencia de género en el distrito”. “Redoblamos los esfuerzos de la provincia de Buenos Aires porque sabemos que, para hacer frente a situaciones tan graves, se requiere de un Estado presente en el territorio, que invierta y coordine con todos los actores de la comunidad”, explicó.

El edificio fue reacondicionado para garantizar la atención, el acompañamiento y el abordaje que lleva adelante la nueva sede durante las 24 horas del día. Además se pusieron en funcionamiento dos patrulleros y cuatro motos, vehículos adquiridos a través del Fondo de Fortalecimiento Municipal para reforzar las tareas de prevención del delito en el distrito.

“Lamentablemente no contamos con el apoyo de un Gobierno nacional que continúa con su política de ajuste y desfinanciamiento de las provincias”, explicó el Gobernador y agregó: “Habían prometido cambios después de las elecciones pero siguen clasificando a los gobernadores según su afinidad con el Presidente. Como nuestro compromiso es con la Provincia de Buenos Aires, nosotros estamos donde tenemos que estar: trabajando para sumar las motos y los patrulleros que se requieren para que haya más tranquilidad en los barrios”.

"Frente a un Gobierno nacional que habla de seguridad, pero no invierte un peso, nosotros asumimos el compromiso de trabajar codo a codo con todos los intendentes, sin importar su signo político, para llevar la tranquilidad y el bienestar que las y los bonaerenses se merecen", expresó Alonso y añadió: “Con este nuevo espacio, el personal policial va a contar con mejores herramientas para cuidar a nuestra gente”.

En tanto, el intendente Sombra destacó que “la nueva Comisaría de la Mujer es una respuesta articulada entre el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad de la Provincia para garantizar un espacio digno, que respete la intimidad y el resguardo de las bonaerenses”. “Queremos agradecer que el Gobierno provincial, pese a una Nación que lo desfinancia, hace un gran esfuerzo para que podamos sumar nuevos patrulleros y avanzar con las obras que necesitan los vecinos y vecinas de Azul”, agregó.