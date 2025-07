Axel Kicillof encabezó una agenda en municipios de la cuarta sección electoral. En el acto de inauguración de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el municipio de Carlos Tejedor, estuvo junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la intendenta local, María Celia Gianini.

En tanto que en Florentino Ameghino, Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, pusieron en funcionamiento nuevos patrulleros para fortalecer la prevención y el combate del delito en el distrito.

En el CAPS de Tejedor, el gobernador señaló que el nuevo edificio "es una muestra de la política de salud pública que estamos llevando adelante hace más de cinco años: queremos que la atención primaria sea una práctica cotidiana de todos y todas y, para eso, necesitamos llegar a todos los barrios de la provincia”. Y agregó: “No se pueden construir centros de salud de esta calidad, con seis consultorios y espacio para capacitaciones, si lo que prima es el ajuste, la crueldad y la motosierra: lo que hace falta es inversión para garantizar los cuidados y el bienestar que el interior bonaerense se merece”.

Nuevo CAPS

A partir de una inversión de $1.584 millones, el CAPS cuenta con cuatro consultorios de atención general, uno odontológico y uno ginecológico, además de vacunatorio, enfermería y SUM. El nuevo centro -el N°188 inaugurado desde diciembre de 2019- está ubicado en el barrio Néstor Kirchner, beneficia a más de 15 mil vecinos y vecinas de la zona y permite descomprimir la demanda en el hospital municipal. En tanto, se realizó también la entrega de un ecógrafo y de una ambulancia de alta complejidad que será destinada al hospital municipal.

Por otra parte, Kicillof anunció que se llamará a licitación para la apertura de la traza y estabilizado de un tramo de la Ruta Provincial N°68, obra que demandará una inversión de más de $13.000 millones. Asimismo, avanzan las tareas de pavimentación en el barrio Néstor Kirchner, mejorando también el acceso al nuevo CAPS.

“Con el fin de llevar respuestas a las y los tejedorenses, trabajamos codo a codo con el Gobierno provincial: en esta jornada se observa que la salud, la seguridad y las obras que traen bienestar a nuestro distrito son prioridades para ambas gestiones”, remarcó la intendenta Gianini.

También se entregaron patrulleros y en el marco del lanzamiento de la campaña 2025 del Plan de Incentivos a la Actividad Forestal (PIAF), junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, se distribuyeron 630 árboles (eucaliptos y casuarinas) para productores individuales, establecimientos educativos y el vivero municipal, y un lote de plantas a pequeñas comunidades rurales.

Además se firmaron convenios para fortalecer la sede del programa Envión en el distrito y para la ampliación de la red de gas del barrio Bicentenario, a través del OPISU. En tanto, se entregaron bicicletas para promover el turismo sustentable, composteras domiciliarias y comunitarias, árboles nativos, kits de semillas y otros elementos dispuestos por el Ministerio de Ambiente bonaerense.

Kicillof entregó nuevos patrulleros para fortalecer la seguridad en Florentino Ameghino

Allí el gobernador estuvo junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el intendente local, Nahuel Mittelbach. Además, se otorgaron 207 escrituras gratuitas en beneficio de familias del distrito.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Jornadas como la de hoy en Florentino Ameghino son nuestra respuesta a los sectores que quieren desvalorizar el rol del Estado: es la inversión pública la que permite que haya nuevos patrulleros y escrituras gratuitas para vecinos y vecinas que esperaron durante mucho tiempo”. “Si sacamos al Estado del medio, no solo no vamos a solucionar ningún problema, sino que nos quedaríamos sin rutas, sin hospitales y sin escuelas: no vamos a permitir que avancen sobre los derechos que nuestro pueblo conquistó con tanto esfuerzo”, agregó.

Desde el inicio de la gestión, recordaron desde la Gobernación, Florentino Ameghino recibió nueve nuevos móviles policiales.

"Más allá de cualquier diferencia, hay algo mucho más importante: la responsabilidad y la vocación de la Provincia y el municipio de estar cerca de la gente y de sus necesidades”, sostuvo Mittelbach y agregó: “La mejor forma de demostrarlo es con resultados concretos como los que vemos hoy: fortaleciendo la seguridad de nuestro distrito y cumpliendo el sueño de la escritura para muchas familias".

Por último, Kicillof sostuvo: “En ninguno de los 135 municipios me han dicho que sobran escuelas, hospitales o que no hacen falta más rutas: siempre nos piden más Estado para mejorar las condiciones de vida”. “Ese es el camino que recorremos en la provincia hace más de cinco años, brindando respuestas concretas en todos los municipios sin distinguir el color político de quien gobierne”, concluyó.

También se firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para avanzar con obras de infraestructura social básica dentro del programa Lotes con Servicios. En tanto, por parte del Ministerio de Ambiente, se hizo entrega de 20 bicicletas destinadas a promover el turismo sustentable en el Parque Municipal, composteras domiciliarias y comunitarias, kits de huertas ecológicas, semillas y árboles nativos.