Axel Kicillof desembarcará por la mañana en la Quinta. A las 11.00 llegará a Chascomús, el donde será recibido por el Intendente local Javier Gastón y, según la agenda prevista, realizará una recorrida por la empresa Atalaya.

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Luego, encabezará la donación de computadoras en el marco de políticas educativas bonaerenses y la entrega de escrituras a vecinos del distrito, como viene haciendo en casi todas sus recorridas.

Asimismo, a las 13.30, el Gobernador llegará a General Belgrano para desarrollar actividades junto a autoridades provinciales y municipales. A las 13.45 Kicillof encabezará la entrega de viviendas a policías, en calle 60 entre Paso y Moreno.

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Por otro lado, poco después de las 14.00, el mandatario provincial inaugurará el nuevo edificio del Programa Puentes, en el Centro Universitario (CU).

Por último, a las 15.00 encabezará, junto al Jefe Municipal local Osvaldo Dinápoli, el acto central de la jornada que se realizará en el Cine Teatro Español (Av. Larrea 710).

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