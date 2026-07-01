Axel Kicillof encabezará este miércoles por la tarde una actividad conmemorativa por un nuevo aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón en la quinta de San Vicente junto a otros integrantes del PJ bonaerense.

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La ceremonia será pequeña, comenzará a las 16.00 y sólo incluirá una ofrenda floral en el mausoleo donde descansan los restos de quien fuera electo tres veces Presidente.

Antes, también en ese distrito, el Gobernador visitará las instalaciones del Centro de Formación N° 401 “Saúl Ubaldini” junto a la vicegobernadora Verónica Magario, el Intendente local Nicolás Mantegazza, el Ministro de Trabajo, Walter Correa, y el Diputado y secretario del PJ bonaerense, Mariano Cascallares.

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