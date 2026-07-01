Kicillof encabeza acto en la quinta de San Vicente en un nuevo aniversario del fallecimiento de Perón
En su calidad de presidente del PJ bonaerense, el Gobernador formará parte este miércoles de una actividad cerrada donde descansan los restos del General.
Axel Kicillof encabezará este miércoles por la tarde una actividad conmemorativa por un nuevo aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón en la quinta de San Vicente junto a otros integrantes del PJ bonaerense.
La ceremonia será pequeña, comenzará a las 16.00 y sólo incluirá una ofrenda floral en el mausoleo donde descansan los restos de quien fuera electo tres veces Presidente.
Antes, también en ese distrito, el Gobernador visitará las instalaciones del Centro de Formación N° 401 “Saúl Ubaldini” junto a la vicegobernadora Verónica Magario, el Intendente local Nicolás Mantegazza, el Ministro de Trabajo, Walter Correa, y el Diputado y secretario del PJ bonaerense, Mariano Cascallares.
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