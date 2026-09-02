El gobernador Axel Kicillof participa este miércoles un encuentro en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón (PITAM), en Castelar, en una convocatoria que lleva la consigna “Con industria hay futuro”.

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Del acto también forma parte el Intendente, Lucas Ghi, el ministro de Producción, Augusto Costa y la vicegobernadora Verónica Magario. La jornada propone abordar la realidad de los distintos sectores productivos a partir de la exposición de presidentes y representantes de diversas ramas productivas de toda la provincia de Buenos Aires.

Por tal motivo, la convocatoria es amplia y está orientada a empresarios y referentes del mundo productivo.

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La jornada tuvo otro acto, en Polvorines, Malvinas Argentinas, organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA). Dicho evento no contó con presencias relevantes ni del gobierno nacional ni provincial.

Por qué se celebra el 2 de septiembre

Desde 1941 se celebra el Día de la Industria en conmemoración a la primera exportación realizada el 2 de septiembre de 1587 desde Argentina -en ese entonces territorio dependiente del Virreinato del Perú-, que zarpó del fondeadero del Riachuelo, que hacía las veces de puerto de Buenos Aires, la carabela San Antonio al mando de un tal Antonio Pereyra rumbo a Brasil.

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