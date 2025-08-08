Axel Kicillof encabezó el cierre del XXVIII Congreso Nacional del Agua (CONAGUA), un encuentro federal que busca promover la articulación entre la gestión pública y la academia para el diseño de políticas hídricas eficientes y sostenibles, en el Hotel Provincial de Mar del Plata.

Ads

“Lo que ha hecho el Gobierno nacional desde que asumió es impulsar un negacionismo de la crisis climática que ya tiene consecuencias concretas: subejecutó presupuestos, detuvo obras y desfinanció proyectos de investigación muy importantes”, manifestó Kicillof. “En la Provincia vamos justamente a contramano: tenemos un plan hídrico para el Gran La Plata y para Bahía Blanca, abordamos en la ampliación del Río Luján y avanzamos como nunca en el Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado”, añadió el Gobernador durante la conferencia “Gobernanza del agua en un país federal”.

El Congreso, que se realiza desde 1963, es el ámbito técnico-científico y de gestión del agua más importante del país. Se presentaron más de 400 investigaciones y trabajos académicos, y se realizaron mesas de debate sobre temáticas como la gestión de cuencas, el saneamiento y el riesgo hídrico, con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras para las necesidades sociales y productivas. También contó con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

Ads

Por su parte, Katopodis remarcó: "Creemos que la obra pública y la gobernanza del agua tienen que ser palancas de oportunidades que achiquen brechas. Por eso, estos espacios son necesarios para sentar claridad sobre qué tipo de políticas públicas necesitamos para continuar en el camino del desarrollo”.

“Agradecemos al gobierno de la Provincia por tomar la valiente decisión de sostener este congreso que permite formarnos y estimular los debates”, sostuvo Lamothe y agregó: “Es hora de que la política ponga en el centro de la escena al tema hídrico, no solo para el desarrollo de la Argentina sino del ambiente, la producción y el comercio”.

Ads

Por último, Kicillof remarcó: “El Presidente debe hacerse cargo de que paralizar obras esenciales que mitigan los daños ante desastres naturales es incumplir la ley y la propia Constitución Nacional”. “Frente a tanta crueldad, este 7 de septiembre tenemos la oportunidad de expresar que hasta acá llegaron las políticas de ajuste de Javier Milei: juntemos fuerza para defender las obras, pero también a los trabajadores, a la producción, a las universidades y a los científicos”, concluyó.

Más tarde, el Gobernador participó del encuentro Semana Social 2025 junto al obispo de Mar del Plata, Ernesto Giobando. Organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la jornada se propuso como un espacio de diálogo y reflexión bajo el lema “La Amistad Social como Sueño y Camino. El legado de Francisco”, donde además se rindió homenaje al Papa.

En su visita a Mar del Plata, el gobernador también se sacó fotos en clave electoral, por separado, con los candidatos de Fuerza Patria y de Acción Marplatense.

Ads

Fuerza Patria, la lista que le va a poner un freno a Milei y a Montenegro.@Kicillofok @cuesta_mariana pic.twitter.com/PKybs9oSXK — Fernanda Raverta (@FerRaverta) August 8, 2025

Antes de arribar a Mar del Plata, Kicillof estuvo en Mar Chiquita donde realizó una serie de actividades y compartió una foto con la candidata a senadora provincial de Fuerza Patria, Fernanda Raverta, la candidata a conejal de General Pueyrredon, Mariana Cuesta y el candidato a senador, Jorge Paredi. Más tarde estuvo con Gustavo Pulti, y los candidatos a concejales y consejeros escolares de Acción Marplatense.