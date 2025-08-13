Kicillof entrega elementos hospitalarios en Azul y escrituras en Olavarría
El Gobernador bonaerense, en el marco del tramo final de la carrera electoral de la Provincia, continúa con sus recorridas. Este miércoles desembarcará en la Séptima Sección.
La agenda de Axel Kicillof comenzará por la mañana en Azul, donde donará equipamiento hospitalario y una ambulancia de alta complejidad, la número 381 de su gestión.
Luego, en horas del mediodía se trasladará a Olavarría, donde a las 13.00 entregara 986 títulos de propiedad y 169 escrituras, de las cuales 147 corresponden a regularización y 22 a consolidación.
El acto tendrá lugar en el Centro de Exposiciones Municipal, ubicado sobre avenida Eva Perón (ex Circunvalación) al 1500.
El Gobernador estará acompañado por el Intendente local Maximiliano Wesner, la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Dr. Juan Sánchez, funcionarios provinciales de la Escribanía General de Gobierno, autoridades del gabinete Municipal y concejales.
