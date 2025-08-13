La agenda de Axel Kicillof comenzará por la mañana en Azul, donde donará equipamiento hospitalario y una ambulancia de alta complejidad, la número 381 de su gestión.

Ads

Luego, en horas del mediodía se trasladará a Olavarría, donde a las 13.00 entregara 986 títulos de propiedad y 169 escrituras, de las cuales 147 corresponden a regularización y 22 a consolidación.

El acto tendrá lugar en el Centro de Exposiciones Municipal, ubicado sobre avenida Eva Perón (ex Circunvalación) al 1500.

Ads

El Gobernador estará acompañado por el Intendente local Maximiliano Wesner, la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Dr. Juan Sánchez, funcionarios provinciales de la Escribanía General de Gobierno, autoridades del gabinete Municipal y concejales.

Ads