El gobernador Axel Kicillof encabezó el acto de entrega de 347 escrituras gratuitas para familias de Chascomús donde afirmó que “es fundamental poner en valor la importancia del rol del Estado en el día a día de las familias: estas escrituras gratuitas no son un regalo, son un derecho de los bonaerenses y lo estamos haciendo valer”.

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“Los títulos que entregamos certifican la propiedad de las casas, brindan una palanca para apostar al progreso y garantizan el legado que va a facilitar el futuro a las próximas generaciones”, agregó.

Asimismo, el mandatario quien estuvo junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, Javier Gastón, sostuvo que “mientras el Gobierno nacional pretende destruir al Estado y nos quiere hacer creer que la única libertad que existe es la de comprar, este programa provincial llegó para reducir desigualdades”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Las escrituras pueden tramitarse en el sector privado, pero cuestan muy caro y no todos tienen los recursos: estamos demostrando que las soluciones no aparecen por la mano invisible del mercado, sino por un Gobierno comprometido con su obligación de garantizar derechos”.

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En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 347 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito. De esta manera, son 1.986 las escrituras entregadas en Chascomús desde el inicio de la gestión.

Por su parte, Javier Gastón subrayó: "Gracias a la decisión política del Gobierno provincial hoy muchos vecinos de Chascomús están recibiendo ese bien tan necesario que es la escritura: ahora cuentan con el DNI de sus viviendas y la tranquilidad definitiva de que la casa es oficialmente de cada familia”.

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Asimismo, Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, hicieron entrega de 17 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de escuelas secundarias y de educación especial.

Además, con la presencia del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, inauguró una nueva planta de producción de medialunas de la empresa Atalaya.

Durante la jornada, las autoridades inauguraron la nueva planta de producción de la empresa Atalaya, que permitirá duplicar la producción actual -alcanzando un total de 40 millones de medialunas al año- y fortalecer el desarrollo económico local. La expansión de la firma contó con herramientas de financiamiento del Banco Provincia y del Fondo de Garantías de Buenos Aires (FOGABA).

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“Esta planta es producto de una decisión estratégica que tiene como fin impulsar el crecimiento de nuestra empresa y a la vez de generar empleo para la comunidad de Chascomús”, sostuvo el presidente de Atalaya, Jorge Felices.

Por último, Kicillof señaló: “Realizar una inversión de esta magnitud en momentos tan difíciles demuestra que el empresariado pyme argentino sueña con un país mejor y tiene verdadera vocación por la patria”. “Mientras las políticas económicas de Milei llevaron al cierre a más de 26 mil empresas, desde el Gobierno bonaerense seguimos ejecutando herramientas para impulsar la producción, acompañar la industria nacional y defender el empleo local”, concluyó.