"Esta nueva base de la UTOI, con más de 100 agentes permanentes, es un paso más en el proceso histórico de transformación que llevamos adelante en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Hemos invertido en infraestructura, equipado a las fuerzas y profesionalizado a cada uno de los agentes para que cuiden mejor a los bonaerenses”, expresó Axel Kicillof en el marco de la ceremonia de inauguración.

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Además, sentenció: “La derecha siempre instala discursos marketineros en torno a la seguridad, pero cuando les toca gobernar predomina el ajuste, las exigencias del FMI y se desentiende absolutamente de cuidar al pueblo”.

"Mientras reclamamos en la Justicia que Milei le devuelva a los bonaerenses los recursos que nos quitó ilegalmente, seguimos generando respuestas: creamos un fondo especial con el que estamos entregando miles de patrulleros en cada uno de los distritos”, continuó el Gobernador.

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Por su parte, el Ministro de Seguridad Javier Alonso manifestó: "La nueva base permitirá cuidar mejor a los vecinos de distintos barrios de Lomas de Zamora, un distrito que creció mucho y demanda más presencia policial. Este espacio tiene la infraestructura y el equipamiento necesario para que los agentes desarrollen sus tareas en pos de construir un municipio cada vez más seguro”.

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