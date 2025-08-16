Axel Kicillof inauguró el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en Pehuajó, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak y el intendente local, Pablo Zurro.

Con la participación del ministro de Seguridad, Javier Alonso, se entregaron también patrulleros para fortalecer la prevención del delito en el municipio.

“Este CAPS número 194 que inauguramos en la provincia es parte de una política permanente y de transformación estructural que estamos llevando adelante desde que asumimos”, señaló Kicillof. “El sistema de salud estaba totalmente desarticulado y fragmentado: nuestro objetivo es que todos tengan un centro de salud cerca de sus casas, que se incorpore a la vida cotidiana del barrio y se enfoque además en la prevención y la cultura del cuidado”, agregó.

“Lo único que siempre ha hecho el gobierno nacional es quitarnos recursos y paralizar todas las obras”. “Nosotros proponemos un Gobierno provincial que inaugura centros de salud y trae las ambulancias y los patrulleros que necesita cada distrito”, afirmó.

A partir de una inversión de $1.983 millones, el nuevo CAPS “Jorge Juan Rocha” ubicado en el barrio Padre Mugica beneficiará a 45.000 vecinos. Las instalaciones cuentan con cuatro consultorios de atención general, uno odontológico, uno ginecológico, vacunatorio, farmacia y SUM, y permitirán descomprimir la demanda del hospital municipal. Asimismo, se puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico.

En tanto, Kreplak señaló que “esto es lo contrario del ajuste y la motosierra: traemos la tecnología necesaria para atender emergencias y también construimos la salud pública que se necesita para promover la prevención y los cuidados en cada uno de los barrios”. “Aquí, donde muchas veces el sector privado no llega, están presente el Estado provincial y el municipal para garantizar que todos y todas tengan acceso al sistema de salud”, añadió.

Durante la jornada, se entregaron cuatro vehículos policiales y se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Seguridad bonaerense y los Bomberos Voluntarios de Pehuajó para fortalecer el sistema local de emergencias.

Al respecto, Alonso subrayó: “En la Provincia ya contamos con 7.300 patrulleros y una policía capacitada, comprometida y totalmente equipada para dar respuestas efectivas en todos los municipios”. “En materia de seguridad se puede hablar mucho, pero para llevar adelante una política eficaz hay que invertir recursos como hace el Gobierno bonaerense”, agregó.

Por su parte, el intendente Zurro remarcó: “Dejamos atrás un Pehuajó que parecía un pueblo abandonado y lo llenamos de obras: sumamos un nuevo centro de salud y seguimos trabajando junto a la Provincia para recomponer y equipar a la Policía”. “No nos importa que nos critiquen los que están en contra de transformar la realidad de nuestros vecinos: todo lo que hicimos y hacemos es trabajar para que la gente viva mejor”, agregó.

Por último, Kicillof subrayó: “Estoy convencido de que los bonaerenses no van a permitir que Milei siga ajustando a la educación, a la ciencia y a los jubilados”. “El 7 de septiembre hay que ponerle un freno en las urnas: la boleta de Fuerza Patria es la herramienta indicada para eso y también para defender todas las transformaciones que estamos llevando adelante en la Provincia”, concluyó.