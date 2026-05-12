El cónclave comenzará a las 14.00 y, según se informó, “reunirá a referentas (SIC) nacionales, provinciales y municipales, dirigentes del ámbito político y gremial, autoridades del gobierno de la provincia y de los municipios bonaerenses e integrantes de organizaciones sociales y feministas de diversos territorios”.

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El acto central iniciará a las 16.00 con la presencia del mandatario provincial Axel Kicillof, aspirante a ser el candidato de la oposición en las presidenciales de 2027.

De acuerdo a lo comunicado, “la misión y proyección del MDF Mujeres y Diversidades se encuentran desarrolladas en un documento que cuenta con la adhesión de más de 1.200 firmas, entre las que se incluyen referencias de todas las provincias, ministras, legisladoras, intendentas, concejalas, dirigentes sindicales, referentas (SIC) de pueblos indígenas, del ámbito académico, presidentas/es del PJ locales, referentes de diversidades, entre muchos otros sectores, ámbitos y espacios de pertenencia y militancia”.

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Desde sectores afines le cuestionan a Kicillof seguir la misma senda y la misma lógica que llevó al desastre del Gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos.

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