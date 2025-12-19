El gobernador Axel Kicillof encabezó el lanzamiento del operativo de verano “De sol a sol”, un despliegue integral que por séptimo año consecutivo pondrá en marcha la provincia de Buenos Aires durante la temporada turística. El plan implica un trabajo coordinado entre casi todos los ministerios provinciales para reforzar la seguridad, la salud, el transporte, la cultura y el turismo en los principales destinos bonaerenses.

Durante su discurso, el mandatario destacó que la Provincia se prepara para cuidar a millones de bonaerenses, turistas de otras provincias y visitantes del exterior que eligen Buenos Aires como destino de vacaciones. “Mientras la gente descansa, nosotros trabajamos para cuidarlos, para cuidarles la salud y para sostener el turismo, que es el quinto sector en importancia de la economía provincial”, afirmó.

En un mensaje de fuerte contenido político, Kicillof cuestionó duramente la política económica del Gobierno nacional, al señalar que atraviesa “un proceso acelerado de desindustrialización, caída del consumo y pérdida de empleo”. En ese sentido, aseguró que empresarios de distintos sectores le transmitieron preocupación por problemas de rentabilidad, suspensiones, despidos y cierres de empresas.

“El contexto es muy difícil. Las familias necesitan descansar después de un año duro, pero muchas no tienen los recursos suficientes. El principal motivo de angustia hoy es la dificultad para sostener el empleo y llegar a fin de mes”, sostuvo el gobernador, al tiempo que remarcó que la Provincia actúa “a contramano de lo que plantea el Gobierno nacional”, con políticas activas para sostener el turismo y el trabajo.

En materia de seguridad, Kicillof anunció la movilización de unos 20 mil efectivos policiales en más de 60 municipios, con la incorporación de 200 nuevos patrulleros destinados exclusivamente al operativo de verano. También se sumarán fuerzas especiales, equipos de investigación, prevención e intervención ante incendios, además de un importante refuerzo tecnológico y logístico.

El gobernador destacó la inversión realizada en equipamiento durante su gestión, que incluye helicópteros, embarcaciones, móviles, motos y elementos de protección para la fuerza. Además, agradeció a los más de 2.600 nuevos efectivos recientemente egresados, que realizarán su primera práctica territorial durante el operativo estival.

En el área de salud, se desplegará un operativo “sin precedentes”, con postas sanitarias, promotores comunitarios y refuerzos en rutas, playas, lagunas, ríos, el delta y las sierras, para garantizar la atención ante emergencias durante el verano.

Kicillof también destacó el acompañamiento al sector turístico y comercial a través de programas como Recreo, con puestos móviles en distintos municipios, y el impulso al uso de Cuenta DNI, que ofrecerá descuentos, créditos y beneficios tanto para consumidores como para comerciantes.

En materia de transporte, resaltó los controles de alcoholemia y seguridad vial a cargo del Ministerio de Transporte bonaerense, con tecnología de monitoreo en tiempo real y controles de armas en rutas.

El gobernador subrayó además la importancia de la obra pública provincial para el desarrollo del turismo, y mencionó especialmente la transformación de la Ruta 11 en autovía, junto con la repavimentación de las rutas 74 y 63. También anunció que a comienzos del próximo año se lanzará la licitación de una nueva etapa del dragado del río Salado, obra clave para prevenir inundaciones.

En el plano cultural, adelantó que habrá cerca de mil actividades durante el verano en toda la provincia, con propuestas impulsadas por el Instituto Cultural bonaerense, que incluirán espectáculos musicales, teatro, cine y eventos al aire libre.

“Vamos a hacer una inversión histórica para que este verano salga lo mejor posible, para que se pueda disfrutar de una provincia buena, bonita y bonaerense, y para que nuestro pueblo recupere energías”, concluyó Kicillof.