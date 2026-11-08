El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, saludó la llegada del papa León XIV a la Argentina y manifestó la alegría y expectativa que genera su visita entre millones de bonaerenses.

Ads

A través de un mensaje público, el mandatario provincial le dio la bienvenida al Santo Padre y agradeció su presencia en el país en representación de los habitantes de la provincia.

Puede interesarte

"Su llegada nos llena de alegría y esperanza. En nombre de millones de bonaerenses, le agradecemos profundamente por su visita. El pueblo bonaerense lo recibe con cariño, respeto y esperanza", expresó Kicillof.

Ads

Además, el gobernador hizo hincapié en el contenido social del mensaje del pontífice y en la importancia de los valores que promueve la Iglesia frente a los desafíos actuales.

"En la Provincia de Buenos Aires abrazamos su mensaje contra la indiferencia, contra el individualismo y contra cualquier forma de crueldad", sostuvo.

Ads

De esta manera, Kicillof se sumó a las expresiones de bienvenida al líder de la Iglesia católica y destacó la importancia de su presencia en el país, con un mensaje centrado en la solidaridad, la convivencia y la sensibilidad frente a las necesidades de los demás.