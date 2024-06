El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, retornó de su encuentro con el Papa Francisco y le respondió al presidente Javier Milei quien lo trato de “enano comunista” y lo acusó de generar déficit fiscal.

Sobre la definición de “enano comunista”, respondió: “Yo no entro en chicanas, el problema es con los maestros, con los que se toman el bondi, con la seguridad. Toda la responsabilidad es de él, y la poca recaudación que hay, es por la crisis que va generando”.

En relación a la acusación del déficit fiscal aseguró que “lo que dice es mentira, no tiene un sólo argumento, además no conoce los temas, entonces o inventa o agrede. No es una provincia que tenga ni los recursos o gastos para ser derrochadora de algo. No lo hubo nunca”.

“Tiene una cuestión estructural con la coparticipación. Todo eso lo han recortado. Mientras nos sacan los recursos, hay cada vez más necesidades y demandas“, amplió Kicillof.

“Lo que tiene que hacer es devolverle a la provincia y a todas las provincias los recursos que legalmente les sustrajeron”, enfatizó el gobernador.