“Milei publicó un texto que solo inspira vergüenza ajena: una especie de resumen (mal hecho) de un curso básico de teoría monetaria. Ahora que prometió abandonar los insultos, tal vez crea que utilizando un lenguaje técnico incomprensible para la mayoría le van a dar la razón”, expresó Axel Kicillof este domingo en redes sociales.

Y añadió: “Es grave y triste que un Presidente oculte o ignore la tragedia que su política económica de endeudamiento y fuga está generando. Si los precios no crecen tanto es porque el atraso cambiario, la apertura comercial, la represión salarial generan menor demanda. Y por la caída de las ventas las empresas reducen su producción, se destruye empleo y cierran los comercios. Hasta Milei podría entender estas consecuencias si en lugar de leer a los economistas austríacos del siglo XIX recorriera los barrios, mirara y escuchara la dura realidad que está produciendo con sus decisiones. No hace falta ser experto en cálculo diferencial para comprender que los pedidos de asistencia en alimentos y remedios crecen geométricamente en todos los municipios de la provincia. Esto es: crece la presencia del Estado”.

En este sentido, continuó: “Así, mientras Milei gasta billones en intereses de una deuda cada vez más cara, veta la ayuda a jubilados y personas con discapacidad. Plata hay: ajusta a los pobres para pagarle a los ricos”.

“En su oscuro texto, dice también que ‘el accionar de la política monetaria no es instantáneo, ya que la misma opera con rezagos. En el caso de Argentina, ese rezago oscila entre 18 y 24 meses’. Si esto fuera así, la inflación de sus primeros 18 meses de gobierno es completamente explicada por la emisión ¡del gobierno anterior! Récord de chantada del criptoestafador”, continuó.

Por último, el Gobernador lanzó: “Se burla además, con la soberbia propia de un ignorante, de ‘que la mayor cantidad de analistas ha errado por mucho sus pronósticos a excepción de un puñado de ellos (y el equipo económico)’. Acá abajo reproduzco un fragmento de una famosa entrevista en la que Milei pifia por completo -como suele hacerlo- en sus predicciones. Según sus fallidos cálculos el dólar debería estar a 600 pesos”.

