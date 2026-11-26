Kicillof: "No hay libertad si no hay justicia social, lo que propone Milei es un modelo para unos pocos"
El Gobernador bonaerense cargó contra el Presidente desde Tres Arrotos, donde encabezó este miércoles un acto de entrega de 120 viviendas para familias del distrito.
"Estamos entregando 120 viviendas en un momento muy complicado, en el que el Gobierno nacional decidió paralizar 16 mil casas que estaban en construcción en la provincia de Buenos Aires. A pesar de que nos están ahogando económicamente y cada vez es más difícil terminar las obras, desde que comenzamos nuestra gestión ya entregamos 26 mil viviendas y seguimos haciendo todos los esfuerzos para dar respuestas a los y las bonaerenses”, sostuvo Axel Kicillof.
Y lanzó: “Mientras miles de familias no pueden acceder a una vivienda, pierden sus trabajos o ni siquiera llegan a pagar el alquiler, nos quieren hacer creer que todo está bien porque los argentinos somos supuestamente más libres".
“Pero no hay libertad si no hay justicia social: lo que propone Milei es un modelo para unos pocos, en el que la enorme mayoría de nuestro pueblo sufre las privaciones y el abandono del Gobierno nacional”, continuó el mandatario bonaerense.
Por último, Kicillof destacó: “El futuro no está en Wall Street, está en cada uno de los barrios de la provincia de Buenos Aires, en las escuelas, en las viviendas y en los espacios públicos como el SUM que inauguramos en Santa Teresita".
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