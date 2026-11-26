"Estamos entregando 120 viviendas en un momento muy complicado, en el que el Gobierno nacional decidió paralizar 16 mil casas que estaban en construcción en la provincia de Buenos Aires. A pesar de que nos están ahogando económicamente y cada vez es más difícil terminar las obras, desde que comenzamos nuestra gestión ya entregamos 26 mil viviendas y seguimos haciendo todos los esfuerzos para dar respuestas a los y las bonaerenses”, sostuvo Axel Kicillof.

Ads

Y lanzó: “Mientras miles de familias no pueden acceder a una vivienda, pierden sus trabajos o ni siquiera llegan a pagar el alquiler, nos quieren hacer creer que todo está bien porque los argentinos somos supuestamente más libres".

“Pero no hay libertad si no hay justicia social: lo que propone Milei es un modelo para unos pocos, en el que la enorme mayoría de nuestro pueblo sufre las privaciones y el abandono del Gobierno nacional”, continuó el mandatario bonaerense.

Ads

Por último, Kicillof destacó: “El futuro no está en Wall Street, está en cada uno de los barrios de la provincia de Buenos Aires, en las escuelas, en las viviendas y en los espacios públicos como el SUM que inauguramos en Santa Teresita".

Ads