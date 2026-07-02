Kicillof participa en Ituzaingó de nueva ronda de negocios multisectorial organizada por el Ministerio de Producción
Se trata de la edición número 114 desde el inicio de la gestión y la número 13 en lo que va del año. Según datos oficiales, ya se inscribieron 330 empresas para este jueves.
Axel Kicillof encabezará este jueves en Ituzaingó una nueva ronda de negocios multisectorial organizada por el Ministerio de Producción bonaerense que conduce Augusto Costa.
Según los datos oficiales, estos encuentros convocaron a más de 25 mil empresas desde el inicio de la gestión y permitieron generar oportunidades comerciales para una de cada tres firmas participantes. Para esta edición se prevé la participación de unas 330 compañías.
Además, las rondas de negocios forman parte de la estrategia del Ejecutivo para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas mediante reuniones previamente coordinadas entre compradores, proveedores y prestadores de servicios.
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