El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense el proyecto de financiamiento para 2027, que contempla un nuevo pedido de autorización para tomar deuda por hasta el equivalente a 1.000 millones de dólares. La iniciativa también incluye la posibilidad de emitir Letras del Tesoro por otros US$ 400 millones y establece un mecanismo para distribuir recursos entre los municipios a través de un fondo destinado a seguridad.

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El planteo forma parte del paquete económico provincial para el próximo año y busca habilitar distintas herramientas para afrontar compromisos financieros, atender necesidades presupuestarias y sostener programas e inversiones públicas.

Para qué utilizará la Provincia los US$ 1.000 millones

Según establece el proyecto, el financiamiento solicitado podrá utilizarse para cancelar o renegociar deudas financieras y judiciales no previsionales, afrontar los servicios de obligaciones existentes y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda provincial.

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De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía bonaerense mencionados en la iniciativa, los compromisos financieros alcanzan aproximadamente los US$ 11.000 millones.

El texto también contempla otros destinos para los recursos, entre ellos:

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Atender el déficit financiero de la Provincia.

Regularizar atrasos de Tesorería.

Otorgar avales.

Financiar proyectos y programas sociales en ejecución.

Impulsar iniciativas ambientales y de desarrollo sustentable.

En los fundamentos del pedido, Kicillof defendió la estrategia financiera de su administración y destacó la búsqueda de alternativas para sostener los compromisos provinciales.

El mandatario recordó que su gestión continúa afrontando los vencimientos de la deuda refinanciada en 2021, que contempla dos pagos anuales, en marzo y septiembre, por un monto conjunto cercano a los 850 millones de dólares.

También destacó el financiamiento obtenido de organismos multilaterales de crédito, principalmente para obras de infraestructura, mediante préstamos con plazos de devolución prolongados y tasas de interés favorables.

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En ese sentido, sostuvo que la política financiera para 2027 mantendrá los criterios de previsibilidad y prudencia que, según expresó, orientaron la gestión durante los últimos años.

Cómo se distribuirá el Fondo de Seguridad entre los municipios

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, una herramienta que permitirá destinar parte de los recursos obtenidos mediante las operaciones de financiamiento a los distritos bonaerenses.

La propuesta establece que el Gobierno provincial deberá afectar a ese fondo el equivalente en pesos al 8% de los recursos provenientes del endeudamiento.

El dinero se distribuirá entre los municipios de acuerdo con el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el mecanismo utilizado por la Provincia para determinar el reparto de recursos entre los gobiernos locales.

Los fondos tendrán como finalidad financiar equipamiento e infraestructura vinculados con la seguridad, aunque su disponibilidad estará sujeta a la efectiva obtención e ingreso de los recursos provenientes de las operaciones financieras.

Además, el proyecto mantiene vigente el esquema de desembolsos en cuotas del Fondo de Fortalecimiento Municipal que había sido aprobado junto con la autorización de endeudamiento anterior.

También busca emitir Letras del Tesoro por US$ 400 millones

El paquete económico incluye otro pedido de autorización para que la Provincia pueda emitir Letras del Tesoro por el equivalente a 400 millones de dólares.

Con esta herramienta, el Ejecutivo busca ampliar las posibilidades de financiamiento en el mercado local, que Kicillof considera una parte importante de la estrategia financiera provincial.

El nuevo pedido se suma a las autorizaciones de endeudamiento aprobadas anteriormente. En particular, complementa un remanente de hasta US$ 1.000 millones que había quedado habilitado de un proyecto previo, originalmente presentado por un total de US$ 3.000 millones.

Qué argumentó Kicillof para justificar el financiamiento

En su mensaje a los legisladores, el gobernador sostuvo que contar con herramientas financieras resulta necesario para complementar los ingresos propios y atender las obligaciones del Estado provincial.

También mencionó las dificultades derivadas de la retracción del financiamiento nacional y la necesidad de preservar los recursos destinados a áreas consideradas prioritarias por su administración.

Entre ellas enumeró salud, educación, seguridad, justicia, asistencia social, políticas alimentarias y de niñez, además de programas orientados a promover el empleo, la producción y el desarrollo económico.

El proyecto comenzará a transitar su debate legislativo, donde el oficialismo necesitará reunir los respaldos necesarios para conseguir la autorización de endeudamiento y avanzar con las herramientas financieras previstas para 2027.