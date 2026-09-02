En el marco del encuentro, Axel Kicillof y los empresarios abordaron la situación del sector en el marco del proyecto que impulsa la senadora nacional Patricia Bullrich para derogar la Ley 27.640 de Biocombustibles. De aprobarse, se pondría en marcha un cronograma de reducción de la participación de las pymes en el mercado, lo que concentraría la actividad en seis grandes aceiteras del puerto de Rosario.

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Ante este escenario, el Gobernador expresó su rechazo a este proyecto y asumió el compromiso de defender el entramado productivo bonaerense y los puestos de trabajo en las economías regionales.

Participaron Juan Carlos Bojanich (Biobahia – Grupo Bahía), Carlos A. Paredes (Aripar Cereales), Pablo Ezequiel Abad (Advanced Organic Materials), Gustavo Enrique Michelini (Agro M&G) y Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB, junto a Juan Ignacio Bojanich, Javier Barbagelatta, Miguel Gustavo Ariceta, Danilo Mengarelli, Juan Gualberto, Ernesto Tricarico y César Daniel Cárdenas, asesor legal de la cámara, en representación de las diez plantas radicadas en Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo.

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