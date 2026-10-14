El gobernador Axel Kicillof recorrió este miércoles la nueva base permanente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el municipio de San Isidro, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el intendente local, Ramón Lanús.

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En ese marco, Kicillof afirmó: “Por encima de cualquier pertenencia partidaria, nuestro objetivo como gobierno provincial es llevarles tranquilidad y respuestas a los vecinos y vecinas de cada distrito”. “Por eso, asumimos la responsabilidad de planificar y articular políticas con los gobiernos locales que generan resultados concretos en materia de seguridad: ya hay 100 agentes de la UTOI que están desplegados para fortalecer la prevención en los barrios de San Isidro”, agregó.

"Desde que asumimos, incrementamos el personal de los cuerpos especiales de la Policía provincial, como la UTOI y la Fuerza Barrial de Aproximación, alcanzando los 10.000 efectivos en todo el territorio bonaerense: se trata de un crecimiento histórico, que se ve reflejado con la presencia y el patrullaje en todos los municipios”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Uno de los objetivos centrales de nuestra gestión es que en los 135 distritos los vecinos vivan más seguros: eso se logra con inversión, compromiso y poniendo en valor las coincidencias y el trabajo mancomunado en beneficio de la comunidad".

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Las nuevas instalaciones permiten que los efectivos de la UTOI que cumplen sus tareas en el distrito cuenten con una base operativa permanente y refuercen el despliegue preventivo en los barrios de La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano. La obra incluyó la construcción y adecuación de cuartos, vestuarios, cocina, espacios de descanso y sectores destinados al trabajo cotidiano de los efectivos.

Por su parte, Alonso sostuvo: “La base cuenta con 100 efectivos y cinco patrulleros nuevos que están trabajando articuladamente con la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA). Vamos a seguir en ese camino porque estamos muy conformes con el trabajo que venimos realizando de manera conjunta con el municipio”.

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Al respecto, Lanús remarcó: “Esta nueva base de la UTOI es el fruto del trabajo que venimos realizando junto al Gobierno provincial desde que iniciamos nuestra gestión: nos propusimos trabajar en articulación por la seguridad de San Isidro, sin buscar excusas, y hoy vemos los resultados”.

Durante la jornada, Kicillof también conversó con vecinos del barrio “La Cava” afectados por los recortes en las políticas nacionales de hábitat y vivienda, junto a los diputados nacionales Juan Grabois y Fernanda Miño. Además, visitó la parroquia “Nuestra Señora de la Cava”, donde mantuvo un encuentro con el padre Lucas Schcolnik para analizar la situación del barrio y el avance de obras de infraestructura.