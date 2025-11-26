El gobernador bonaerense Axel Kicillof recorrió este miércoles los avances de la nueva escuela secundaria que se construye dentro del Polo Educativo “Nueva Esperanza”, en Lomas de Zamora. Lo hizo junto al titular de Educación, Alberto Sileoni; la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; el intendente Federico Otermín; y la jefa de Gabinete municipal, Sol Tischik.

Ads

“En este barrio estamos haciendo todo lo que para Javier Milei sería un sacrilegio: impulsamos la obra pública para construir una escuela que les va a brindar mejores oportunidades a los pibes y las pibas de Lomas de Zamora”, afirmó el Gobernador durante la visita. “Aquí se demuestra que es falso que nuestro pueblo pida menos Estado: este polo educativo es la respuesta a una comunidad que lucha por sus derechos”, agregó.

Kicillof volvió a cuestionar al Gobierno nacional por el freno en infraestructura educativa. “Lo que estamos discutiendo no son teorías económicas, sino hechos concretos de la realidad: Nación tiene 80 obras de escuelas paralizadas en nuestra provincia”, señaló. Y contrapuso: “Nosotros no gobernamos bajo esa lógica austríaca y libertaria: trabajamos para que aquí no haya un terreno baldío, sino una institución pública que permita a las familias soñar con un futuro mejor”.

Ads

La obra, que demanda una inversión provincial de $2.060 millones, contempla un edificio de tres plantas con seis aulas, laboratorio, SUM, dependencias administrativas y patio. Actualmente ya funciona en el predio el Jardín de Infantes N°952, inaugurado en 2023. El proyecto busca responder a una demanda histórica de los vecinos, que no contaban con oferta educativa pública en la zona.

Sileoni destacó la política educativa del gobierno bonaerense: “Ha sido un honor acompañar a una gestión que inauguró 292 edificios escolares, creó 1.330 nuevas aulas y equipó otras 8.000. Con trabajo, compromiso y obra pública estamos construyendo una nueva esperanza”, dijo. Y apuntó: “No vamos a permitir que el Gobierno nacional destruya los lazos de la comunidad”.

Ads

El intendente Otermín también celebró el avance del polo educativo. “El jardín ya es una realidad y ahora estamos avanzando con una nueva secundaria: es nuestro compromiso defender la escuela pública y generar más oportunidades para que todos los pibes y pibas de Lomas puedan estudiar en las mejores condiciones”, expresó.

Al finalizar, Kicillof reafirmó su postura: “Nunca vamos a cambiar nuestras prioridades: en la provincia de Buenos Aires, el Estado es el instrumento de un pueblo que necesita más y mejor educación, salud, seguridad y trabajo”.