Axel Kicillof desembarcará este viernes en Balcarce para poner en marcha el Autódromo Municipal “Juan Manuel Fangio”, marcando el regreso de la actividad oficial al histórico escenario de La Barrosa.

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El Gobernador estará acompañado por el Intendente local Esteban Reino y el presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane.

Además, participarán autoridades provinciales y municipales y representantes vinculados al automovilismo.

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Antes, Kicillof encabezará una entrega de escrituras del programa Mi Escritura, Mi Casa, como viene realizando en distintos puntos de la Provincia.

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