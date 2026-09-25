Kicillof reinaugura el Autódromo Fangio en Balcarce
El acto será este viernes a las 14.00 en el sector de boxes del histórico circuito y marcará formalmente la puesta en valor del escenario deportivo. Antes, el Gobernador entregará unas 300 escrituras en el distrito.
Axel Kicillof desembarcará este viernes en Balcarce para poner en marcha el Autódromo Municipal “Juan Manuel Fangio”, marcando el regreso de la actividad oficial al histórico escenario de La Barrosa.
El Gobernador estará acompañado por el Intendente local Esteban Reino y el presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane.
Además, participarán autoridades provinciales y municipales y representantes vinculados al automovilismo.
Antes, Kicillof encabezará una entrega de escrituras del programa Mi Escritura, Mi Casa, como viene realizando en distintos puntos de la Provincia.
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