El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabeza este sábado en Avellaneda un plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en una jornada que apunta a consolidar la estructura nacional del espacio y ampliar su presencia más allá de la provincia de Buenos Aires.

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El encuentro se desarrolla en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico, bajo la consigna "A organizar la esperanza" y contará con la participación de dirigentes del MDF provenientes de distintos puntos del país.

La actividad funciona como cierre de los plenarios seccionales que el espacio venía desarrollando en el interior bonaerense y tendrá como eje la organización política y el debate sobre una propuesta de alcance nacional.

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Diez mesas de debate

La jornada contará con diez carpas destinadas a distintas áreas temáticas: Comunidad y Organización; Educación Pública; Salud Pública; Ciencia y Universidad; Trabajo y Producción; Mujeres y Diversidades; Juventudes; Seguridad y Justicia; Obra Pública y Hábitat; y Cultura y Deportes.

Cada espacio tendrá disertantes y funcionará bajo una modalidad de debate. Además, se prevé la elaboración de un documento final del MDF, mientras que el cierre estará a cargo de Kicillof desde un escenario unificado.

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Desde el entorno del gobernador señalaron que participan sindicatos, movimientos sociales e intendentes del conurbano, además de legisladores nacionales, jefes comunales del interior y referentes de otras provincias.

Aunque los organizadores remarcaron que la actividad "no está pensada como un acto masivo", las características del predio permitirán una importante concentración de asistentes.

La proyección nacional del MDF

El plenario se produce después del Encuentro Federal por el Derecho al Futuro, organizado por el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

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En aquella oportunidad, universidades, especialistas, observatorios y referentes de distintas regiones debatieron sobre Argentina Soberana en el Mundo, Argentina Productiva con Trabajo de Calidad, Argentina Justa y Humana y Argentina Democrática y Transparente.

Durante ese encuentro, Kicillof planteó la necesidad de construir una alternativa nacional frente al gobierno de Javier Milei y sostuvo que la Argentina atraviesa cambios internacionales y tecnológicos que requieren planificación.

"La Argentina tiene riesgos, pero también oportunidades enormes: contamos con recursos naturales valiosísimos, capacidades científicas, universidades y un entramado industrial que tenemos que aprovechar con una estrategia nacional de desarrollo", sostuvo.

El gobernador también cuestionó la política exterior del Gobierno nacional y afirmó: "No podemos subordinar los intereses nacionales a estrategias de otros países".

Una mirada puesta en 2027

La actividad de Avellaneda también será seguida como una nueva señal de la intención del MDF de construir una estructura política con alcance nacional de cara a 2027.

En los últimos meses, distintos sectores cercanos al gobernador comenzaron a plantear su nombre para una eventual candidatura presidencial, aunque Kicillof no confirmó públicamente una postulación.

La elección de Avellaneda tampoco pasa inadvertida dentro de la historia reciente del peronismo. En marzo de 2023, en ese mismo predio se realizó el acto "Luche y Vuelve", organizado por el kirchnerismo para reclamar una candidatura presidencial de Cristina Kirchner.

En aquella jornada, Kicillof había compartido escenario con referentes del espacio y pronunciado un discurso en el que reivindicó el liderazgo de la expresidenta. Hoy, el escenario político del peronismo es diferente y el gobernador bonaerense busca consolidar su propio espacio y ampliar su construcción más allá de la Provincia.