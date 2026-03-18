Durante su visita a Bahía Blanca, el mandatario recorrió el Hospital Penna y supervisó obras de infraestructura en la ciudad. En una entrevista con el medio bahiense La Brújula 24 apuntó contra el Gobierno Nacional.

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Kicillof cuestionó la paralización de la obra pública y la distribución de recursos, y confirmó que la Provincia mantiene reclamos judiciales contra el Estado nacional. “Tenemos siete causas en la Corte porque es el ámbito donde las provincias discuten con Nación incumplimientos”, señaló.

Según precisó, los reclamos superan los 15 billones de pesos e incluyen fondos vinculados a seguridad, jubilaciones y educación. Además, criticó el esquema de coparticipación: “Cada vez más va a Nación en vez de a las provincias”.

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“La gente gana menos porque hay una transferencia de ingresos. La plata no le alcanza a nadie”, agregó.

El mandatario repasó la situación del sistema sanitario provincial y destacó la ampliación de la flota aérea para traslados médicos.

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“La provincia tenía cuatro aviones sanitarios de los años 80 y cuando llegué no volaba ninguno. Hoy tenemos 11”, aseguró. “Si tienen un accidente en la ruta los traslada un avión nuestro; lo importante es salvar vidas”, afirmó.

Obra pública y cambio climático

“Venimos de la sequía más grande de los últimos 100 años a inundaciones de gran magnitud”, y remarcó la importancia de las obras hidráulicas.

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En ese sentido, destacó mejoras en el sistema de agua y aseguró que las inversiones comienzan a dar resultados: “Este fue un verano bastante mejor, hubo menos quejas”.

El gobernador se refirió al escenario político y dejó una definición de cara al futuro: “Estoy trabajando para construir una alternativa a esto, superadora y sin espejo retrovisor”.

Kicillof planteó que esa propuesta debe centrarse en el desarrollo productivo y el empleo. “Si la industria es deficiente hay que mejorarla y no destruirla”, concluyó.