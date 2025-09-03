El gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó una advertencia contra el presidente Javier Milei y recomendó a los vecinos de Moreno que no se acerquen al acto de cierre de campaña que La Libertad Avanza llevará adelante este miércoles. En un comunicado, responsabilizó al oficialismo por supuestos riesgos de seguridad vinculados a la convocatoria.

En su texto titulado “Un freno al desborde” el gobernador sostuvo que “un gobierno que perdió toda noción de límite se sostiene únicamente en su capacidad de mentir” y acusó al oficialismo de “recurrir a lo único que saben hacer: desviar la atención, sembrar caos, denunciar ‘fraude’, enrarecer el clima social, causar desorden y agitar el odio”.

El Gobernador hizo especial foco en el acto de cierre de LLA a desarrollarse en Moreno, donde el gobierno bonaerense le advirtió que no podía garantizar las condiciones de seguridad:

“Con escasa anticipación, nos enteramos de que La Libertad Avanza decidió hacer su cierre de campaña en Moreno. Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos: en primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características, en segundo lugar intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política, en tercer lugar, los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse”.

“Lo vimos hace pocos días en Lomas de Zamora: una caravana obviamente organizada para provocar, con una sospechosa desprotección del propio presidente. De no haber actuado con responsabilidad la Policía Bonaerense, la situación habría sido mucho más caótica. Lo tuvo que reconocer la propia Ministra Bullrich”, recordó el mandatario sobre los piedrazos que recibió Milei.

La advertencia de La Plata llegó después de que el Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Javier Alonso, remitiera una nota a Casa Militar señalando que el predio elegido para el cierre en Moreno no reúne condiciones de infraestructura ni seguridad y que por esos motivos “no puede garantizarse” la seguridad del acto. Pese a esas advertencias, el equipo de Milei decidió mantener la convocatoria.

“Les pido a los vecinos y vecinas de Moreno: no se acerquen a ese acto. Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”, concluyó Axel Kicillof.