Axel Kicillof apuntó contra el gobierno de Javier Milei en el último tramo de la campaña electoral bonaerense. Sobre las elecciones nacionales, apoyó al candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana.

“Hay que ganar en octubre, pero septiembre es la posibilidad de ponerle un freno a Milei en una sola boleta”, señaló Kicillof en diálogo con Infobae. “Taiana podía ser un candidato que era bueno, porque buscaba un perfil que me parecía interesante y positivo”, consideró.

Sobre su relación con CFK reveló que “últimamente estuvimos hablando mucho con Cristina”.

El mandatario afirmó que la gestión de Milei “hace agua por todos lados”. En ese sentido, detalló que “el programa económico es muy parecido, con sus particularidades, al de Cavallo: planchar el dólar, abrir las importaciones, mantener salarios y jubilaciones bajas”.

Además, se refirió al impacto de la gestión nacional sobre el gobierno provincial:

“Nosotros no polemizamos las declaraciones. Milei nos interrumpe todo, la obra pública, nosotros en la medida de lo que podemos, seguimos invirtiendo, interrumpe los remedios y nosotros evitamos que los enfermos de cáncer sigan empeorando, nos cortó el presupuesto para la seguridad, pusimos un fondo provincial para mejorar”, señaló.

También hizo foco en uno de los temas de campaña que eligió la Alianza Libertad Avanza mediante su candidato, José Luis Espert: la seguridad en la Provincia.

“Cuando llegamos teníamos sobrepoblación en las cárceles. En nuestro gobierno tenemos 9.000 nuevas plazas carcelarias, si no nos hubieran cortado los fondos nacionales, tendríamos 12 mil”, aseguró Kicillof.

