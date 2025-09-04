El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que una derrota o un resultado menor al esperado por el oficialismo podría obligar al presidente Javier Milei a “recalcular su gestión y dar marcha atrás con parte de su plan económico y político.

“Si Milei no consigue la ventaja que pensaba sacar, va a tener que recalcular y echar atrás con algunas medidas”, dijo Axel Kicillof al Destape.

El Gobernador puso el foco en la elección legislativa del próximo domingo y la definió como “una elección muy importante, porque lo que está en juego también es rechazar todo esto que está ocurriendo y ponerle un límite al gobierno de Milei”.

“Ganó diciendo ‘estoy contra la casta’, pero hoy gobierna con los Menem, con los Macri, con sus candidatos, con sus intendentes, con sus gobernadores. Y ahora se piensa volver una expresión más convencional en lo político del antiperonismo”, puntualizó el mandatario bonaerense.

En relación a la filtración de audios que comprometen a la hermana del presidente, Kicillof dijo que hay una “interna feroz” dentro del gobierno nacional y consideró que existen “bandas distintas de espías” operando en el Estado.

