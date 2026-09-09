Kicillof sigue federalizando su agenda y desembarca en Misiones
El Gobernador llega este miércoles a Posadas para llevar adelante actividades que le permiten robustecer su figura como presidenciable de cara a 2027.
El mandatario bonaerense Axel Kicillof visitará a las 10.00 la Escuela Secundaria de Innovación, y 11.15 llegará a la Biofábrica Misiones S.A., de Posadas.
Finalizada la recorrida el gobernador atenderá a la prensa.
Ya en horas del mediodía se reunirá con su par de Misiones, Hugo Passalacqua, en la Casa de Gobierno. Firmarán convenios de cooperación entre las provincias de Buenos Aires y de Misiones, de colaboración en materia de Desarrollo Industrial y un acuerdo específico del Programa Puentes con la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).
Por la tarde, en Apóstoles, Kicillof llegará a la yerbatera “Cooperativa Las Tunas”.
La jornada concluirá en Posadas a las 18.00, con la visita a la sede de Partido Justicialista local.
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