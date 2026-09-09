El mandatario bonaerense Axel Kicillof visitará a las 10.00 la Escuela Secundaria de Innovación, y 11.15 llegará a la Biofábrica Misiones S.A., de Posadas.

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Finalizada la recorrida el gobernador atenderá a la prensa.

Ya en horas del mediodía se reunirá con su par de Misiones, Hugo Passalacqua, en la Casa de Gobierno. Firmarán convenios de cooperación entre las provincias de Buenos Aires y de Misiones, de colaboración en materia de Desarrollo Industrial y un acuerdo específico del Programa Puentes con la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

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Por la tarde, en Apóstoles, Kicillof llegará a la yerbatera “Cooperativa Las Tunas”.

La jornada concluirá en Posadas a las 18.00, con la visita a la sede de Partido Justicialista local.

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