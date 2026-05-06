El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó la política económica del presidente Javier Milei frente al aumento del precio de los combustibles y aseguró que el Gobierno nacional “decide no hacer absolutamente nada” ante el impacto internacional de la suba del petróleo.

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En un extenso pronunciamiento, Kicillof vinculó el incremento en los surtidores con el contexto global marcado por el conflicto en Medio Oriente, señalando que el barril de crudo pasó de valores cercanos a los 65-70 dólares a superar los 100 tras la escalada bélica. En ese escenario, sostuvo que numerosos países optaron por intervenir para evitar que el aumento se traslade de lleno a consumidores y empresas.

“En esos países, el Estado intervino para atenuar el impacto. Acá, en cambio, hay un Estado que Milei desprecia y que decide no actuar”, afirmó el mandatario provincial, quien calificó esa postura como “una ideología anacrónica e incompatible con el interés nacional”.

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El gobernador también criticó la reciente actualización de precios de los combustibles. “Al 25% previo se suma ahora otro 9%. Tal vez el Presidente decidió librar su propia guerra: una guerra contra el bolsillo de los argentinos”, lanzó.

La guerra de Milei contra el bolsillo de los argentinos



Como se sabe, la guerra en Medio Oriente puso presión sobre el precio del petróleo y, por lo tanto, sobre los combustibles y la nafta en particular. Antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la operación “Furia Épica”… — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 6, 2026

En otro tramo de sus declaraciones, Kicillof remarcó que la situación resulta más grave debido al potencial energético del país, al mencionar la recuperación de YPF en 2012 y el desarrollo de Vaca Muerta, que permitieron avanzar hacia el autoabastecimiento. “Aun así, Milei sostiene que el petróleo argentino debe pagarse al precio internacional, como si fuéramos un país importador”, cuestionó.

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Además, contrastó la política local con la de otros gobiernos que, según indicó, evalúan aplicar contribuciones extraordinarias a las empresas petroleras ante las ganancias generadas en contextos de crisis global. “Son medidas para proteger a la sociedad. Hoy Argentina no cuenta con eso”, afirmó.

Finalmente, Kicillof cerró con un mensaje político: “Falta menos para que termine este capítulo de infamia. Hay otro camino y lo vamos a seguir construyendo”.