La muerte de Carlos "Indio" Solari tuvo repercusiones también en la política bonaerense. El gobernador Axel Kicillof resolvió suspender el lanzamiento de MDF Juventudes, el sector juvenil del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que iba a realizarse este sábado en el partido de San Martín.

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La decisión se conoció luego de que el mandatario provincial expresara públicamente su conmoción por el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a quien definió como un "héroe" para varias generaciones de argentinos.

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El encuentro suspendido tenía como objetivo presentar formalmente la estructura juvenil del espacio político que conduce Kicillof. La convocatoria estaba dirigida a militantes, estudiantes y dirigentes de los 135 municipios bonaerenses, además de organizaciones sociales, comunitarias y sindicales con trabajo territorial entre jóvenes y adolescentes.

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MDF Juventudes busca reunir a los sectores estudiantiles de escuelas secundarias, universidades y otros ámbitos educativos, junto con agrupaciones políticas y sociales que desarrollan actividades destinadas a la participación juvenil.

La organización del acto estaba encabezada por la funcionaria del Ministerio de Trabajo bonaerense, Macarena Kunkel; la integrante del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Ayelén López; la consejera del Partido Justicialista bonaerense Aylén Katopodis, hija del ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis; y Constanza Schmukler, referente de Vicente López vinculada a la organización Descamisados.

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Según indicaron desde el entorno del oficialismo provincial, la actividad será reprogramada y se anunciará una nueva fecha en los próximos días.