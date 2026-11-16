El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desarrollará durante esta semana una agenda con actividades institucionales, anuncios de gestión y participación en eventos culturales y económicos en distintos puntos de la provincia. Así lo informó este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante la habitual conferencia de prensa de los lunes.

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El cronograma comenzará este lunes por la tarde en la Casa de Gobierno, en La Plata, con la adjudicación de proyectos vinculados a dos programas impulsados por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Por un lado, se otorgarán 76 proyectos del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), correspondientes a su quinta convocatoria, con una inversión de $5.000 millones y aportes del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Las iniciativas involucran a empresas, universidades e instituciones científicas.

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Además, se adjudicarán otros 32 proyectos del programa PICTO-FONCYT para innovación en ciencias sociales y humanidades, denominado Phoenix, con un financiamiento de $300 millones.

Reapertura del Teatro Coliseo Podestá y jornada económica

La actividad continuará el martes en La Plata, donde Kicillof participará de la reinauguración del Teatro Municipal Coliseo Podestá, un edificio declarado Monumento Histórico Nacional.

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El inmueble atraviesa desde 2024 un proceso de restauración y puesta en valor que tendrá su acto oficial de reapertura durante esta semana.

Ese mismo día, el mandatario también estará presente en la quinta Jornada de Economía para el Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, que se realizará en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.

La actividad es organizada por el Ministerio de Economía bonaerense, la casa de estudios, la Municipalidad de La Plata y el Banco Provincia.

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En ese encuentro se entregará el Premio Anual de Investigación Aldo Ferrer 2026, destinado a reconocer trabajos académicos sobre la estructura productiva bonaerense y propuestas para impulsar el desarrollo económico del país y de la provincia.

Entregarán 55 viviendas en Avellaneda

Uno de los puntos centrales de la agenda tendrá lugar el jueves en Avellaneda. Allí, el gobernador encabezará la entrega de 55 viviendas distribuidas en distintos barrios del municipio, que habían quedado paralizadas tras el abandono de obras por parte del Gobierno nacional.

Según explicó Bianco, se trata de intervenciones que integraban un conjunto de aproximadamente mil proyectos que quedaron sin continuidad por decisión de la administración nacional y que posteriormente fueron retomados por la Provincia y los municipios.

Para completar las casas, el Gobierno bonaerense destinó $770 millones para finalizar 48 viviendas, mientras que las otras siete fueron financiadas por la Municipalidad de Avellaneda, con una inversión de $398 millones.

La iniciativa forma parte de la estrategia provincial para continuar obras habitacionales que quedaron inconclusas luego del retiro del financiamiento nacional.

El Gran Premio Dardo Rocha en La Plata

También el jueves, durante la noche, Kicillof participará de una nueva edición del Gran Premio Dardo Rocha, en el Hipódromo de La Plata, como parte de las celebraciones por el aniversario de la capital bonaerense.

La jornada contará con 16 competencias hípicas y repartirá más de $750 millones en premios.

En particular, la bolsa correspondiente al Gran Premio Dardo Rocha será de $304 millones, uno de los principales atractivos de la programación.

Acto por el Día de la Soberanía Nacional en Punta Indio

Finalmente, el viernes el gobernador viajará a Punta Indio para participar de distintas actividades institucionales y de gestión.

La primera convocatoria está prevista para las 10 en la playa El Pericón, ubicada sobre la costa del Río de la Plata, donde se realizará junto al intendente David Angueira el acto conmemorativo por el Día de la Soberanía Nacional.

La fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, un episodio histórico que se convirtió en símbolo de la defensa de la soberanía argentina.

De esta manera, Kicillof tendrá una semana con actividades en La Plata, Avellaneda y Punta Indio, con una agenda que combina inversiones en innovación, recuperación del patrimonio cultural, política habitacional y actos conmemorativos.