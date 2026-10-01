El Gobierno de la provincia de Buenos Aires concretó la entrega de 175 viviendas en Melchor Romero, partido de La Plata, en un proyecto que articula políticas habitacionales, de género y de salud mental. La iniciativa demandó una inversión superior a $47.000 millones, según la información difundida sobre la obra.

Ads

El acto contó con la participación del gobernador Axel Kicillof, el intendente de La Plata, Julio Alak, y funcionarios provinciales de las áreas de Hábitat, Mujeres, Salud y Desarrollo Social.

El nuevo barrio está ubicado en las inmediaciones del Hospital Dr. Alejandro Korn, sobre las calles 173 y 175, entre 524 y 526, en Melchor Romero. El proyecto fue concebido como una intervención que combina acceso a la vivienda e integración comunitaria.

Ads

145 viviendas para mujeres de Ellas Hacen

Del total de unidades, 145 fueron destinadas a mujeres que formaron parte del programa Ellas Hacen, una iniciativa que había comenzado durante la década pasada y cuya obra habitacional quedó interrumpida durante varios años.

Las viviendas presentan distintas características según las necesidades de cada familia. El proyecto contempla 28 casas de dos dormitorios, 93 de tres dormitorios y 12 de cuatro dormitorios. Además, 12 unidades fueron adaptadas para personas con discapacidad.

Ads

El desarrollo comenzó a gestarse hace más de una década y atravesó diferentes etapas hasta llegar a su finalización.

Otras 30 casas para personas externadas del Hospital Alejandro Korn

Las 30 viviendas restantes están destinadas a personas en proceso de externación de los servicios de salud mental del Hospital Alejandro Korn.

La iniciativa forma parte de la transformación del modelo de atención impulsada en el marco de la Ley de Salud Mental, que busca fortalecer la autonomía y la vida comunitaria de las personas que pueden dejar los dispositivos de internación prolongada.

Ads

Dentro de estas unidades existen 10 viviendas con asistencia permanente y otras 20 con seguimiento diario, de acuerdo con la información oficial de la Provincia.

La Provincia sostiene que estas viviendas forman parte de una estrategia más amplia para generar condiciones y apoyos que permitan desarrollar la vida fuera de instituciones de larga permanencia.

Un barrio con espacios deportivos y recreativos

El proyecto no se limitó a la construcción de las casas. El Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) llevó adelante distintas obras de infraestructura y mejoramiento del entorno.

Entre ellas se incluyeron veredas, senderos, iluminación, forestación y espacios deportivos y recreativos, con una cancha de fútbol, sectores para actividades deportivas, cancha de fútbol-tenis, áreas de descanso, parrillas, anfiteatro y fogón.

También se realizaron trabajos relacionados con redes de agua y cloacas, conexiones intradomiciliarias y servicios básicos en el área de intervención.

Una obra que atravesó más de una década

El proyecto tiene un recorrido extenso. En 2022, cuando la Provincia licitó la construcción, se había informado una inversión inicial superior a $1.800 millones para las 175 viviendas.

La obra atravesó diferentes etapas y llegó a 2026 con el proyecto terminado. En abril de este año, la Provincia había informado que el complejo presentaba un 93% de avance y que se trabajaba en los últimos pasos antes de la entrega.

La concreción del barrio representa así el cierre de un proceso iniciado hace años y, al mismo tiempo, una intervención que busca vincular el acceso a la vivienda con la integración social y comunitaria.

El impacto en la transformación del Hospital Alejandro Korn

La entrega de las viviendas también está vinculada con el proceso de transformación del Hospital Alejandro Korn.

Las unidades destinadas a personas externadas permiten avanzar en un modelo que busca reemplazar progresivamente las internaciones prolongadas por dispositivos comunitarios con distintos niveles de acompañamiento.

Según información difundida por el Ministerio de Salud bonaerense, la Provincia también incorporó nuevas herramientas para fortalecer la atención en salud mental en el hospital, mientras se trabaja en la transformación de los antiguos espacios de internación crónica.

De esta manera, el nuevo barrio de Melchor Romero queda vinculado a dos políticas públicas que convergen en el mismo territorio: el acceso a una vivienda y la construcción de alternativas comunitarias para personas que atraviesan procesos de externación.