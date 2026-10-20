Axel Kicillof pondrá en marcha este martes en Ezeiza la Casa de la Provincia número 23, un edificio de tres niveles donde funcionarán oficinas de IOMA, el Registro Provincial de las Personas, ARBA y el IPS, además de una sala de unión civil.

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Además, en una actividad junto al intendente Gastón Granados, entregará 93 viviendas con infraestructura de servicios.

La agenda del día también incluye la inauguración de un nuevo galpón y cámaras de frío de la empresa logística Sufrigio, donde trabajarán 400 personas.

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