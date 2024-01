El gobernador bonaerense, Axel Kicillof recorrió junto al intendente local, Ariel Sujarchuk, la obra de la ruta provincial N° 26, el nuevo CAPS que tendrá el barrio Itatí e inauguró el Centro Cívico "Juana Obregozo" en el barrio Matheu.

En estos días iniciamos la etapa final de la construcción de dos nuevos Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) en el barrio Itatí de Matheu y el barrio Stone de Belén de Escobar. #EscobarNoParaDeCrecer pic.twitter.com/fwoTmPYeix — Ariel Sujarchuk (@ArielSujarchuk) January 22, 2024

“La razón está en la vida cotidiana y acá la única verdad es que el Estado no podía cubrir en Matheu necesidades básicas. Nadie prohibió que se abriera una clínica o una escuela privada, pero no se abrió porque no es negocio" expresó Axel Kicillof

El mandatario provincial intentó darle relevancia al rol del Estado por sobre el mercado:

“Hay lugares donde el sector privado no llega como acá. Y qué hacemos en la Provincia con todo eso que no abastece el sector privado, llega el Estado bonaerense para abrir el centro de salud y el colegio”.

Acompañado por Cristina Álvarez Rodríguez, Jefa de Asesores del ejecutivo provincial y Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Kicillof cuestionó al gobierno nacional:

“Obra pública cero, significa cloacas, escuelas y hospitales cero”. A continuación, remarcó: "Nadie discute la importancia que tiene la actividad privada, de hecho, la entendemos y la fomentamos con el Banco Provincia, que otorga créditos para que el sector privado pueda desarrollarse".

Para finalizar dio que “en la Provincia donde hay una necesidad nace un derecho, y hay una obligación. Trabajaremos para que todos tengan salud, educación y trabajo. No nos podrán ahogar con los recursos”.

Durante la jornada, Kicillof también recorrió los avances del primer tramo de la obra de repavimentación y puesta en valor de la RP N°26, que abarca 3,9 kilómetros entre la Av. Patricias Argentinas y la Colectora Oeste. Con una inversión de $5.122 millones por parte del Gobierno bonaerense, la obra total comprende la intervención de 7.750 metros lineales y beneficiará a 23.000 usuarios de vehículos por día.