El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aseguró que enfrenta faltantes de vacunas para la prevención de enfermedades respiratorias y responsabilizó al Ejecutivo nacional por la falta de distribución de dosis. Según denunciaron desde el Ministerio de Salud bonaerense, hace meses que no llegan algunos insumos esenciales, en un contexto en el que recién comenzó la campaña de vacunación antigripal.

Ads

El ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, aseguró que la provincia ya se quedó sin stock de la vacuna contra la bronquiolitis y que además hace cuatro meses no recibe dosis contra el COVID-19.

“El gobierno nacional todavía no entrega las vacunas pediátricas contra la gripe. Ya nos quedamos sin vacunas contra la bronquiolitis, y si tu hijo tiene una condición crónica y necesita vacunarse contra el COVID, tampoco va a poder porque hace cuatro meses que Nación no las entrega”, afirmó el funcionario.

Ads

Las declaraciones se producen a un día del inicio de la campaña de vacunación antigripal en territorio bonaerense, donde ya comenzó la inmunización del personal de salud y de las personas mayores de 65 años. En una segunda etapa, prevista para dentro de dos semanas, se prevé avanzar con niños de entre 6 y 24 meses, embarazadas y personas con factores de riesgo.

Sin embargo, según explicó Kreplak, la provincia aún no cuenta con las vacunas pediátricas necesarias para esa fase de la campaña.

Ads

“Todo esto pasa mientras los ministros nacionales ‘se desloman’ en Estados Unidos”, ironizó en referencia a la frase que usó Manuel Adorni desde Nueva York.

Puede interesarte

El titular de la cartera sanitaria nacional, Mario Lugones, integra la comitiva presidencial que participa del evento Argentina Week en Estados Unidos.