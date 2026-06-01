El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se refirió a la situación del hantavirus durante una nueva edición de la conferencia de los lunes del gobierno de la Provincia. El funcionario buscó llevar tranquilidad a la población ante la preocupación generada por recientes casos y brotes registrados en distintos lugares del mundo.

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El funcionario explicó que en la provincia de Buenos Aires circula una variante endémica del virus que mantiene un comportamiento estable año tras año y que, a diferencia de la cepa andina presente en la Patagonia, no presenta transmisión entre personas.

"En la provincia de Buenos Aires nunca se encontró transmisión de persona a persona", remarcó Kreplak. Según detalló, los contagios están asociados al contacto con excreciones de roedores infectados, especialmente en ámbitos rurales, galpones, graneros o espacios donde puedan acumularse restos biológicos de estos animales.

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En ese sentido, señaló que los casos detectados recientemente se encuentran dentro de los parámetros habituales para la época y se concentran principalmente en zonas rurales cercanas a La Plata y otras áreas del centro bonaerense.

Diferencias con la cepa andina

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Kreplak aclaró que la preocupación internacional surgió a partir de un episodio vinculado a la denominada cepa andina del hantavirus, presente en regiones cordilleranas de Argentina y Chile, que sí tiene capacidad de transmisión interpersonal y registra una elevada letalidad.

El ministro explicó que recientemente una persona infectada habría abordado un crucero turístico que realizaba actividades de avistaje en zonas australes, generando un brote que derivó en medidas sanitarias y cuarentenas en distintos países.

"Es una enfermedad muy grave, con una letalidad cercana al 30 por ciento", sostuvo el titular de la cartera sanitaria bonaerense.

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Críticas al Gobierno nacional

Durante su exposición, Kreplak también cuestionó la decisión del Gobierno de Javier Milei de retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud.

Según afirmó, la medida debilitó los mecanismos de cooperación internacional y dificultó el intercambio de información epidemiológica ante eventos sanitarios de alcance global.

"Argentina es un país muy importante en materia sanitaria y tiene especialistas de referencia mundial en estas enfermedades", sostuvo el ministro, quien consideró que la desvinculación de la OMS genera un impacto negativo tanto para el país como para la comunidad internacional.

Kreplak también cuestionó la intervención de organismos de inteligencia en tareas vinculadas al monitoreo epidemiológico y defendió el trabajo de los sistemas científicos y sanitarios especializados para la detección temprana de enfermedades emergentes.

Recomendaciones para prevenir contagios

Finalmente, el ministro insistió en que la principal herramienta de prevención continúa siendo evitar la exposición a lugares donde puedan existir excrementos o secreciones de roedores sin las medidas de protección adecuadas.

Además, reiteró que la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo seguimiento permanente y que los casos registrados hasta el momento no representan un escenario excepcional respecto de años anteriores.