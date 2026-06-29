El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que la provincia mantiene bajo control la circulación de enfermedades respiratorias propias del invierno, aunque expresó su preocupación por el incremento de los casos de tuberculosis, que registraron un aumento del 65% en el último año en comparación con el promedio de los cinco años anteriores.

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Durante la conferencia de prensa de este lunes, el funcionario respondió a una consulta sobre los datos del último boletín epidemiológico y explicó que la situación de influenza se encuentra dentro de los parámetros habituales para esta época del año.

"Estamos un poco por arriba, pero dentro de los corredores endémicos habituales de enfermedad tipo influenza, esperable para la época y parecido a lo que se vio el año pasado", señaló.

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Kreplak también destacó el impacto de la vacunación contra el virus respiratorio, incorporada en los últimos años, al afirmar que permitió reducir significativamente los casos de bronquiolitis respecto de temporadas anteriores. En tanto, indicó que los cuadros de neumonía permanecen dentro de la denominada "zona de seguridad".

Para afrontar la mayor demanda invernal, el ministro explicó que la Provincia reforzó el programa de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), con más medicamentos, insumos, personal, becas y recursos destinados a fortalecer las guardias de hospitales provinciales, municipales y centros de atención primaria.

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No obstante, atribuyó parte de la presión sobre el sistema público a la suspensión de distintos programas nacionales de salud.

Según sostuvo, la interrupción de la entrega de medicamentos para enfermedades crónicas y las dificultades de acceso a prestaciones provocan que más pacientes recurran a los hospitales públicos. "La situación está muy compleja, no está fuera de la capacidad de solución. Lo estamos logrando administrar", afirmó.

En ese sentido, pidió a la población utilizar los centros de salud y los médicos de cabecera para consultas que no constituyan una urgencia, con el objetivo de evitar la saturación de las guardias hospitalarias:



“La guardia no es el mejor lugar para atención de las cosas que no son urgentes, sino el medico de cabecera”, sostuvo.

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Respecto de la tuberculosis, Kreplak consideró que el incremento de casos está vinculado principalmente a las condiciones sociales y económicas.

"La tuberculosis es una enfermedad que tiene que ver con las condiciones de vida, el hacinamiento, la mala nutrición, los problemas habitacionales, el estrés y la coexistencia con otras enfermedades", explicó.

Además, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de interrumpir el programa específico para esa patología. Según indicó, la Provincia debió hacerse cargo de la compra de medicamentos y reactivos para garantizar la continuidad de los tratamientos, luego de que Nación dejara de proveer esos insumos.

El ministro advirtió que esa situación pudo haber favorecido el aumento de los contagios y de los casos de resistencia a los antibióticos, aunque aseguró que actualmente la administración bonaerense garantiza la entrega de la medicación.

Como parte de las medidas para mejorar la adherencia a los tratamientos, Kreplak anunció que la Provincia incrementó el subsidio destinado a personas con tuberculosis que no cuentan con empleo formal.

El beneficio asciende a 100 mil pesos mensuales y está dirigido a pacientes sin trabajo registrado, con el objetivo de facilitar el cumplimiento del tratamiento diario y reducir tanto la transmisión de la enfermedad como el riesgo de desarrollar cepas resistentes.