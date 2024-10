Noticia en desarrollo….

Este mediodía, desde el municipio de Mercedes se conoció le veredicto en el juicio contra Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, imputado por amenazas, daño y privación de libertad.

La fiscalía había solicitado 7 años de cárcel mientras que la defensa pidió la absolución del músico.

El tribunal fue integrado de manera unipersonal por el magistrado Ignacio Racca. El juez expresó:

“Voy a hablar sobre las razones de la decisión que tomé. Me interesa que queden claro los motivos. Pido silencio hasta el final. Si esto no se respeta, voy a desalojar la sala”. “Es muy común que nos encontremos con un caso como el que nos encontramos hoy, distintas hipótesis, distintos hechos. No podemos investigar eternamente”, continuó: “Hay una diferencia entre creer y aceptar. Hay ciertas proposiciones que se dieron por acreditadas, otras no... Es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente”.

El juez eliminó el agravante del uso de arma original en el caso, la acusación de privación ilegítima de la libertad y la imputación por tenencia de drogas. Sin embargo, mantuvo la acusación de amenazas.

“El autor sabe que está amedrentando y elige hacerlo”, aseguró el juez Racca. Por este hecho, sí fue condenado.

Como principal atenuante, el titular del Tribunal N°3 de Mercedes tuvo en cuenta que L-Gante no tiene antecedentes.

En definitiva, la pena no implica que el músico vaya a prisión aunque deberá cumplir algunas condiciones como donaciones en General Rodríguez, donde vive el artista. De todas manenas, L-Gante avisó que apelará el fallo.