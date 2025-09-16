En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, L-Gante participó en las últimas horas de una marcha en apoyo al pueblo palestino en las calles de Madrid. El artista oriundo de General Rodríguez sorprendió al mostrarse entre los manifestantes con un cartel que decía: “Parad la guerra contra la infancia”.

La imagen fue compartida en su cuenta oficial de Instagram y rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. Mientras muchos destacaron el gesto solidario y su compromiso con la causa, otros cuestionaron su participación en un conflicto de escala internacional.

La movilización fue organizada por Save the Children y reunió a cientos de personas que reclamaban atención mundial sobre la situación de los niños en la región. La presencia del cantante de la denominada cumbia 420 llamó la atención de medios y usuarios en redes sociales, que amplificaron el debate sobre su postura.

Con esta acción, L-Gante volvió a mostrar interés en temas sociales y políticos, utilizando su visibilidad para instalar mensajes de paz y solidaridad. No es la primera vez que el músico aprovecha su popularidad para opinar sobre la realidad, como ya lo hizo en distintas oportunidades en la Argentina.

Bueno, no es imposible afirmar que la figura argentina de mayor perfil publicó en pronunciarse contra el genocidio en Gaza sea L-Gante pic.twitter.com/dPpmgurugH — noe (@noooeeeel) September 15, 2025

Yo nunca hablé mal de L Gante,gran artista nacional,abrazo grande para el. Palestina Libre! https://t.co/kyvxFv0X3E — Bondi (@bondi__lunatico) September 15, 2025

La sonrisa jajaj el chabón dice o paran la guerra o los paro yo gatos parense de mano l gante keloke ahre en serio creo que es el primer artista argentino que veo hablando o mostrando sobre Palestina, toca bancar. https://t.co/ilRBFGqZwr — Mar (Katie's version) ✨️🇦🇷 (@nomuarndaunview) September 15, 2025

Lgante no terminó el secundario pero sabe reconocer un genocidio.

No es tan difícil https://t.co/vf3evbmuDj — Lady VaGa (@Gabita_DeBoca) September 16, 2025

