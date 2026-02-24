El partido de Mar Chiquita vivirá una de sus celebraciones más emblemáticas con la 48° Fiesta Nacional del Potrillo, que se desarrollará del jueves 26 de febrero al domingo 1 de marzo, desde las 10:00, en el predio Víctor Abel Giménez de Coronel Vidal.

La entrada al predio es gratuita, pero para ingresar al anfiteatro hay que bonar el ingreso. Esta fiesta convoca cada año a miles de vecinos y visitantes que llegan para disfrutar de destrezas gauchas, espectáculos artísticos, gastronomía tradicional y el clásico desfile tradicionalista.

El evento contará con destrezas criollas y actividades camperas que rinden homenaje al caballo y al trabajo rural, pilares de la historia local. A esto se suman puestos gastronómicos, emprendimientos regionales y una destacada grilla artística en el escenario del Anfiteatro Carmencita Viglietti.

Entre los artistas confirmados se encuentran Los Palmae, Norberto Quiroga, Mili González, Fabricio Rodríguez, Tomás Tejeria, Rubí, Juan Antonio Márquez, Brian Simaldoni, Los Juárez, Victoria Verdi y Leo Miranda, quienes animarán cada jornada con propuestas para todos los gustos.

El gran desfile y la elección de la nueva corte

El domingo 1° de marzo por la mañana se realizará el Desfile Tradicionalista, uno de los momentos más esperados. Participarán instituciones, agrupaciones gauchas, caballadas y representantes de distintos puntos del país, con presencias sorpresa que prometen darle un marco especial al recorrido.

Ese mismo día tendrá lugar la elección de la nueva corte de la Fiesta Nacional del Potrillo, una tradición que distingue al evento dentro del distrito. Las representantes elegidas tendrán la misión de promocionar la fiesta en encuentros regionales, provinciales y nacionales, llevando la identidad de “los pagos de Arbolito” a otras localidades.

La organización está a cargo de la comisión de la Fiesta Nacional del Potrillo junto a la Municipalidad de Mar Chiquita.

📌 Datos clave

Evento: 48° Fiesta Nacional del Potrillo

Lugar: Predio Víctor Abel Giménez, Coronel Vidal (Mar Chiquita)

Fecha: Del jueves 26 de febrero al domingo 1 de marzo

Horario: Desde las 10:00

Entrada al predio: Gratuita

🎟️ Valores de entradas al anfiteatro (hasta el miércoles inclusive: $20.000 anticipada general)

Jueves: $25.000

Viernes: $35.000

Sábado: $25.000

Domingo: $15.000

Organizan: Comisión de la Fiesta Nacional del Potrillo y Municipalidad de Mar Chiquita

Más información: Instagram y Facebook: Fiesta Nacional del Potrillo