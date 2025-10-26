La abuela peronista de 103 años que votó en La Plata y dejó un testimonio conmovedor
La centenaria ciudadana reveló que es hincha fanática de Gimnasia y siempre participa en las elecciones.
Amelia, una vecina platense de 103 años, se convirtió en una de las protagonistas del día al acercarse a emitir su voto. Acompañada por su nieto, la mujer compartió su alegría por poder participar una vez más en las elecciones.
“Estoy muy contenta de venir a votar, vine con mi nieto que me acompaña siempre”, expresó con una sonrisa ante el móvil de Provincia. “Soy peronista”, confesó.
Fanática Gimnasia y Esgrima La Plata, Amelia despertó admiración y su presencia fue celebrada como un ejemplo de compromiso democrático y amor por el país. “Hay que venir, siempre hay que venir”, insistió la votante centenaria.
