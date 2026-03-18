Un insólito error administrativo derivado del robo de un auto en Lomas de Zamora terminó con una mujer imputada injustamente y, años después, con una condena contra el Estado provincial que deberá indemnizarla por los perjuicios sufridos.

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El hecho se remonta a diciembre de 2020, cuando la conductora protagonizó un accidente en Mar del Plata a bordo de un Fiat Uno que había adquirido meses antes. De acuerdo al medio lomense, La Unión, efectivos policiales verificaron los datos del vehículo y detectaron que figuraba como robado en enero de ese mismo año, con un pedido de secuestro activo emitido por la Fiscalía N°7 de Lomas de Zamora.

Ante esa situación, los agentes le secuestraron el automóvil, la trasladaron a una comisaría y la imputaron por encubrimiento. Sin embargo, la mujer sostuvo desde el primer momento que era inocente y explicó que el vehículo había sido robado, pero luego recuperado por su dueña anterior, por lo que la denuncia había quedado sin efecto.

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El problema radicaba en que el sistema policial nunca actualizó esa información, por lo que el pedido de secuestro continuaba vigente de manera errónea.

Tras cuatro meses sin su vehículo, la mujer logró recuperarlo en abril de 2021. Pero lejos de terminar el conflicto, constató que el auto estaba deteriorado, sin batería, con golpes y rayones.

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En consecuencia, inició una demanda contra la Provincia de Buenos Aires por 5 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios. Argumentó que fue detenida de manera injusta, que no pudo utilizar su auto durante meses y que el mismo le fue devuelto en malas condiciones.

Finalmente, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 le dio la razón. El magistrado interviniente ordenó indemnizar a la damnificada por el monto reclamado, más un interés del 6% anual desde el 10 de diciembre de 2020 hasta la actualidad.

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