El intendente de Zárate, Lisandro Matzkin, encendió las alarmas al advertir sobre el posible impacto de un fenómeno de El Niño de gran intensidad que podría provocar una crecida extraordinaria del río Paraná durante los próximos meses.

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“Va a haber un momento donde el vecino va a tener que irse de su vivienda”, señaló el jefe comunal al referirse a un eventual escenario de inundaciones en las zonas más vulnerables del distrito. Según explicó, si los pronósticos mantienen la tendencia actual durante agosto, el municipio deberá avanzar con medidas preventivas para proteger a la población.

Ante esta posibilidad, la comuna comenzó a trabajar en un plan de contingencia junto a fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de coordinar eventuales operativos de asistencia, evacuación y respuesta ante una emergencia.

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Según publicó el medio local Corré la Voz, Matzkin remarcó que el fenómeno climático tiene alcance regional y que requiere anticipación para reducir sus consecuencias.

Especialistas indicaron que los modelos climáticos coinciden en la presencia de un episodio de El Niño intenso, aunque todavía no existe certeza sobre las zonas donde se concentrarán las lluvias más abundantes. El ingeniero en recursos hídricos Hugo Rorman explicó que más de 30 modelos anticipan el desarrollo del fenómeno y que entre julio y agosto habrá mayor precisión sobre las áreas con mayor riesgo.

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De acuerdo con los expertos, los efectos más importantes podrían registrarse entre octubre y febrero, un período en el que los municipios ubicados sobre la cuenca del Paraná deberán reforzar el monitoreo de canales, sistemas de drenaje y estaciones de bombeo.

La advertencia también abrió un debate político en Zárate, donde sectores opositores cuestionaron la preparación del municipio y reclamaron mayores precisiones sobre las obras y medidas estructurales previstas para afrontar una eventual emergencia hídrica.

Por ahora, los especialistas señalan que todavía no es posible determinar la magnitud final del fenómeno, aunque recomiendan mantener el seguimiento permanente y avanzar con tareas preventivas.