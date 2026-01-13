La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió al cruce de las denuncias efectuadas por la Cooperadora del Hospital Interzonal Dr. José Penna de Bahía Blanca, cuyos representantes habían afirmado que no se había recibido la totalidad del dinero comprometido tras la realización del partido solidario entre las selecciones Mayor y Sub 20, organizado para colaborar con la ciudad luego de la inundación del pasado 7 de marzo.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la AFA manifestó su “repudio absoluto” a lo denunciado y calificó las acusaciones como “otra mentira más”. En ese marco, sostuvo que existe una “campaña mediática de difamación” impulsada por algunos medios de comunicación y reafirmó su compromiso solidario con Bahía Blanca. “Sin ningún tipo de necesidad, la AFA llevó adelante una acción que debería haberse realizado desde los organismos públicos y gubernamentales”, expresaron desde la entidad madre del fútbol argentino.

La AFA difundió un comunicado con membrete del Hospital Penna y de la provincia de Buenos Aires, en el que la dirección del centro de salud detalla las transferencias recibidas en el marco de la campaña solidaria “Juntos por Bahía”. En el documento se aclara que los fondos fueron enviados en distintos montos y en diferentes momentos, intermediados por la Cooperadora del hospital.

Además, se explicó que parte del monto total anunciado correspondía a servicios y actividades vinculadas al evento que no fueron cobradas a la AFA por determinados proveedores, y que por ese motivo fueron contabilizadas dentro de la donación total, aunque no implicaron un aporte económico directo a transferir. Entre estos conceptos se mencionan el operativo policial, logístico y sanitario, la plataforma de venta de entradas, el sonido, las pantallas, el grupo electrógeno y la apertura de las instalaciones, entre otros.

En el comunicado también se incluye un detalle de los gastos realizados con los fondos recibidos, que alcanzan un total de $584.228.975,54, con inversiones destinadas principalmente a áreas críticas del hospital. Según el desglose, se destinaron $185.547.474,46 al quirófano; $160.793.662,10 a refacciones; $51.258.169,98 a neonatología; $36.658.879,62 a oftalmología; $33.026.222,03 a equipamientos varios; $32.995.238,80 al sector de partos; $32.623.875,00 a guardia; $30.767.803,23 a esterilización; $14.874.772,92 a terapia; $2.899.048,00 a gastos impositivos y $2.783.829,40 a clínica médica. Además, se aclaró que aún resta “afectar la última partida ingresada”.

Desde la dirección del Hospital Penna señalaron que la situación “está completamente saldada” y aprovecharon la ocasión para expresar “el más sincero agradecimiento” por el acompañamiento recibido en el proceso de reconstrucción del centro de salud y de la ciudad, tras el difícil momento atravesado.

La polémica se había iniciado durante el fin de semana, cuando María del Carmen Martí, titular de la Cooperadora del Hospital Penna, afirmó en medios nacionales que la AFA se había comprometido a enviar $701 millones y que hasta el momento solo se habían recibido $593 millones. “No sabemos qué pasó. En la cooperadora tenemos que dejar en actas lo que pasó”, había manifestado, aclarando además que no recurrirían a la Justicia y que valoraban la ayuda recibida por parte de los jugadores, aunque insistiendo en la necesidad de mantener “las cuentas claras”.

