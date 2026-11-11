La agenda del Papa en su último día en Argentina con misa multitudinaria en Luján
León XIV finalizará su visita al país este miércoles 11 de noviembre con visita al penal de Villa Devoto y una masiva ceremonia frente a la Basílica de Luján. Partirá hacia Perú a las 14.00.
La última jornada del Sumo Pontífice en Argentina comenzará a las 8.00 en la Ciudad de Buenos Aires, con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto.
Luego, el Papa viajará a Luján para encabezar una misa multitudinaria en Plaza Belgrano, frente a la Basílica. Antes recorrerá una de las principales avenidas de la ciudad a bordo del papamóvil para saludar a los fieles.
Después de las actividades religiosas, León XIV se trasladará al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde se realizará la ceremonia oficial de despedida.
Su partida está prevista para las 14.00, con destino a Lima, Perú.
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