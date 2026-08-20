En un acto realizado en la Base Aeronaval Punta Indio el Comandante de la Aviación Naval Contraalmirante Román Enrique Olivero informó que la Base será reducida a la condición de “estación aeronaval”.

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Ello implicará el traslado de la Escuadrilla de B-200 y la Escuela de Aviación Naval, junto con sus aviones Turbo Mentor, de Punta Indio a la Base Aeronaval Comandante Espora de Bahía Blanca. Además, absorberá personal y medios pertenecientes al Taller Aeronaval Punta Indio pasando a denominarse Taller Aeronaval Comandante Espora.

En tanto que el intendente de Punta Indio, David Angueira, confirmó la novedad en una conferencia de prensa. “Esto significa un golpe muy fuerte para nuestra comunidad desde lo social y lo económico”, señaló y propuso la creación de una mesa de trabajo conjunto entre civiles, militares y la comunidad. También convocó a la Base a movilizarse a vecinos y trabajadores para este viernes para defender los puestos de trabajo.

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La seccional Magdalena – Punta Indio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó la decisión de la Armada. Los trabajadores civiles afectados por la medida son alrededor de 180, a los que se suman 250 efectivos militares.

"Queda claro que esta medida responde, en el fondo, a los recortes presupuestarios impulsados por las decisiones del Gobierno de Javier Milei y su política de destrucción y desmantelamiento del Estado", denunció el gremio a través de un comunicado. Y agregó: "Los trabajadores civiles de Punta Indio han sido, durante todos estos años, quienes han sostenido y dado vida a esta institución. Cabe destacar que entre nuestras filas hay compañeros que participaron del conflicto de Malvinas, no desde el ámbito bélico, pero sí cumpliendo activamente con sus funciones y poniendo su conocimiento y compromiso al servicio de la institución", añadió.

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Finalmente, la organización se declaró en "estado de alerta y movilización" y resaltaron que la Base de Punta Indio "no es solamente un lugar de trabajo" sino parte de la historia e identidad de la comunidad.