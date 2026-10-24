Un caso de violencia de género ocurrido en Baradero terminó con la muerte de Marcela, quien sufrió graves quemaduras luego de que su expareja presuntamente la rociara con nafta y le prendiera fuego. La mujer había denunciado varias veces al hombre y tenía botón antipánico. Tras su fallecimiento, su hermana Lorena sorprendió al contar que tanto ella como su madre decidieron perdonar al acusado.

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“Me van a decir que estoy loca por perdonar a Pablito, que mató a mi hermana, pero Dios nos hace perdonar”, expresó Lorena durante una entrevista con Fm Tiempo 103.5 - Baradero .

En la charla, la mujer describió la relación entre Marcela y su expareja como conflictiva y aseguró que la víctima lo había denunciado en varias oportunidades. Además, contaba con un botón antipánico.

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“Era una relación tóxica. Ella lo había denunciado varias veces y tenía botón antipánico”, sostuvo.

Lorena también afirmó que su hermana identificó a Pablo antes de morir. Según relató, Marcela permaneció consciente hasta llegar al hospital, donde dio el nombre de quien la habría atacado. Además, señaló que un testigo lo vio salir corriendo por el patio de la casa.

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El hecho ocurrió en un terreno donde vivían la madre de Marcela, un hermano y la propia víctima, cada uno en una vivienda separada. Según contó Lorena, su hermana estaba sola en su casa cuando ocurrió el ataque.

La mujer también señaló que Marcela había conocido a Pablo en la cárcel y afirmó que él tenía problemas de adicciones.

Pese al dolor por la pérdida, Lorena insistió en su decisión de perdonar al acusado y pidió a la sociedad que no publique comentarios agresivos sobre él.

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“Yo soy la hermana y sufro. Duele ver a mi mamá, pero ella lo perdonó a este muchacho”, manifestó. También sostuvo: “Dios nos manda a amar al otro”.

Las reacciones en las redes sociales

Las declaraciones de Lorena generaron distintas reacciones entre los usuarios que comentaron la publicación de FM Tiempo en Facebook. Mientras algunos respaldaron su postura desde sus creencias religiosas, otros cuestionaron la idea del perdón y remarcaron la necesidad de que el acusado responda ante la Justicia.

Luciana Funda Barbona escribió: “El perdón no anula la justicia. Debe pagar por lo que hizo”. En su comentario, también diferenció el perdón religioso de las consecuencias que debe afrontar el acusado.

Por su parte, Vero Juarez defendió el mensaje de Lorena y apeló a la fe: “Amá a tu enemigo y orá por ellos”, expresó. Su postura recibió respuestas críticas de otras usuarias. Ely Silvano reaccionó con una pregunta: “¿Amar a tu enemigo? ¡Qué locura!”, mientras que Graciana Coria remarcó el dolor por la muerte de Marcela y señaló que la víctima ya no volverá.

Otros comentarios reflejaron indignación y rechazo ante la posibilidad de perdonar al acusado. Yee Gianni escribió: “¿Es joda?”, mientras que Marcos Gaston Yally sostuvo que el perdón divino no implica necesariamente que exista perdón humano y aludió al dolor de perder a un ser querido.

En medio de las opiniones contrapuestas, Lorena mantuvo su postura y cerró su mensaje con una reflexión: “No hay que juzgar a nadie, solo Dios puede hacerlo”.