Luego de lo que significó la derrota a nivel nacional, provincial y local, desde el Frente de Todos en Saladillo se mostraron autocríticos tras las PASO. En ese contexto, la Concejal del Frente de Todos y presidente de bloque, María Mancini, se refirió a los cambios en el Gabinete de Alebrto Fernández y Axel Kicillof tras los magros resultados obtenidos en las elecciones primarias.

"Cuando en el 2019 Cambiemos perdió las elecciones, en ese momento el presidente Macri salió a hablarle mal a la gente que no lo había votado. Enojarse con el votante no es el camino. Cuando la gente no te elige es porque evidentemente hay algo que no conforma, una expectativa no cubierta, una necesidad no cubierta", explicó la edil del Frente de Todos.

En declaraciones a FM 90.7, Mancini se refirió a la crisis interna dentro del oficialismo y dijo: "No sé si institucionalmente lo definiría en un enfrentamiento concreto entre Alberto y Cristina, tampoco lo voy a negar. La vicepresidenta hizo una carta expresando su deseo de modificar determinadas cuestiones. Esto es algo más amplio que atravesó a todo el frente".

Por último, relacionó la derrota del kirchnerismo al Covid-19 y la crisis económica: "No lo quiero utilizar como excusa, pero sabemos que lo que marcó todo este año fue la pandemia". "También uno es consiente que las necesidades económicas de un país que venía de una crisis se agudizaron y entendemos que la respuesta del gobierno nacional debió ser antes", concluyó.

Cabe recordar que en Saladillo se elige ocho concejales y tres consejeros escolares. Durante las PASO y con un 10% de diferencia, Juntos se llevó la victoria con la lista encabezada por Cecilia Bustamante (Dar el Paso) como la ganadora del espacio. El total fue del 50,82% ante el 39,20% del Frente de Todos, cuya boleta fue liderada por el titular de la ANSES, Ismael Sarlo Amaro.